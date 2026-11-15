La arriesgada estrategia del PSOE alicantino ante el 29-N: cargar contra el PP de Llorca y esquivar la defensa de Sánchez

El primer debate entre candidatos al 29-N en la provincia de Alicante, celebrado el pasado viernes en la Fundación Mediterráneo y organizado por Radio Alicante (Cadena Ser), dejó de forma nítida una estrategia electoral muy arriesgada por parte del PSOE en la provincia de Alicante. Toni Francés, el candidato del PSOE tras renunciar a la reelección como alcalde de Alcoy, dedicó más tiempo a arremeter contra el gobierno autonómico de Juanfran Pérez Llorca (PP) que a defender la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, principal beneficiario o perjudicado de los resultados en las elecciones generales dentro de dos domingos.

Se trata de una maniobra arriesgada porque traslada al terreno de unas elecciones generales una confrontación que se dirimirá en mayo en las elecciones autonómicas. Sea como fuere, Francés prefirió presentar el Gobierno de Pérez Llorca como un factor decisivo en el retroceso en servicios públicos, vivienda y atención social, en contraposición a los múltiples escándalos que ha protagonizado el Ejecutivo central de Pedro Sánchez. Para ello ha utilizado como argumento los supuestos logros del anterior gobierno autonómico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) que sucumbió ante el PP en los comicios de mayo de 2023.

No en vano, Francés fue el candidato oficialista de Puig para liderar el partido en Alicante, pero perdió las primarias frente al ilicitano Alejandro Soler. Un sacrificio que muchos en su partido han entendido que ha sido premiado ahora como candidato en las generales.

La estrategia parece clara: movilizar al electorado progresista (incluso a costa de Compromís-Front Valencià) mediante el ensalzamiento de la memoria del Botánico de Puig. Y para ello, culpar de todos los males de la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana a los tres últimos años del Gobierno del PP, como responsable de una supuesta degradación de los servicios en la región. En suma, intentar convertir unas elecciones generales en Alicante en un plebiscito sobre la gestión del Gobierno valenciano del PP, recuperando los argumentos y los resultados del Botánico de Ximo Puig.

Dependencia

Pero, ¿qué es lo que muestran los datos? Por ejemplo en materia de dependencia, Francés afirmó que con el Botánico "se trabajó para reducir la lista de espera de personas que aguardaban prestaciones hasta en un 72%" y que en solo tres años del PP, "la lista de espera se habría triplicado, hasta situar a la Comunitat Valenciana como la tercera comunidad con más personas pendientes de reconocimiento de la dependencia, con 33.350 valencianos en espera, y como la primera en crecimiento de esa lista, con 2.600 personas fallecidas mientras esperaban reconocimiento".

Sin embargo, los datos oficiales que ha ido publicando Generalitat Valenciana ofrecen un contraste directo. El Consell sostiene que hoy atiende a 190.000 personas en dependencia, una cifra que supone un récord histórico con 42.000 usuarios más que en 2023. Las cifras oficiales indican que el actual Gobierno de Juanfran Pérez Llorca destina más de 1.500 millones de euros al sistema. Y que por ello, la lista de espera del Botànic en torno a 19.000 personas, se ha reducido a menos de 13.000 en tres años.

Sanidad

En sanidad, Francés aseguró que "la lista de espera para intervenciones quirúrgicas se ha incrementado en 7.000 personas y que, en la provincia de Alicante, hay 30.000 personas esperando una intervención". También sostuvo que los hospitales de Alicante son los que peor están de la Comunitat Valenciana, con mayor tiempo de demora.

Frente a ese diagnóstico, la información oficial de la Generalitat recoge una reducción de más del 70% en las listas de espera quirúrgicas de pacientes de prioridad 1, aquellos con riesgo vital, y una bajada del tiempo medio de espera de 61 a 17 días. La Generalitat también ha publicado que la atención ante sospecha de cáncer está garantizada en menos de siete días y que el tiempo medio entre la sospecha y el inicio del tratamiento ha pasado de 12,93 semanas en 2022 a 8,14 semanas.

El cribado de cáncer de mama ofrece otro ejemplo del contraste. Según la Conselleria de Sanidad, entre enero y septiembre de 2026 se han realizado mamografías a 311.657 mujeres, frente a las 179.400 del mismo periodo de 2022, lo que representa un incremento del 74%. La Generalitat presenta además una ampliación de la población "diana" del programa, que ahora incluye a mujeres de entre 45 y 74 años.

Así las cosas, si el PSOE quiere sostener en esta campaña que los hospitales de Alicante son los peores de la Comunitat, deberá aportar el indicador concreto (tiempo medio de espera, pacientes en lista, demora quirúrgica o saturación) y compararlo con el resto de departamentos y con la serie histórica.

En educación, Francés ha afirmado que se han incrementado los ratios. Es una crítica plausible en términos generales, dado que el crecimiento de la población escolar y la falta de docentes pueden presionar sobre las aulas. Lo que no explicó Francés es que los sindicatos no hicieron una sola huelga contra el Botánico de Ximo Puig y sin embargo sí la han hecho contra Pérez Llorca, que es quien ha pactado una subida escalonada de sus salarios.

También ha sostenido que la Comunitat Valenciana es la comunidad en la que se ha multiplicado el número de personas en riesgo de exclusión social. Es una afirmación de gran alcance, que requiere una fuente concreta: encuestas de pobreza, indicadores de exclusión, datos de renta, desempleo o dependencia de ayudas sociales. Sin esa base, la frase funciona como un recurso retórico, pero no como un diagnóstico contrastable de la gestión autonómica.

Por el contrario, el PP explicó en la última presentación de los Presupuestos autonómicos que había "situado las políticas sociales en el centro de la acción del Consell, con un presupuesto histórico de 2.731 millones de euros, 144 millones más que el ejercicio anterior".

Vivienda

La vivienda fue otro de los terrenos elegidos por Francés para atacar al Gobierno de Pérez Llorca. Durante el debate, el candidato del PSOE afirmó que se intentaron aprobar dos decretos de vivienda y que el PP se negó, presentando así al Consell como un obstáculo frente a una crisis que golpea especialmente a los jóvenes y a las familias de la provincia.

Pero la información oficial de la Generalitat recoge una política de vivienda activa, con el Plan VIVE, que contempla 7.029 viviendas de protección pública impulsadas, frente a las cero viviendas que el Consell atribuye al periodo del Botánico. La Generalitat también destaca los Proyectos Habitacionales Locales, que buscan aprovechar suelo municipal infrautilizado y que, según sus estimaciones, tendrían potencial para generar hasta 120.000 viviendas nuevas.

En materia de bono alquiler joven, los datos aportados por la Generalitat recogen 5.428 beneficiados de media anual durante la legislatura actual, frente a 3.528 beneficiados de media anual en el periodo del Botánico de Puig. La inversión en el bono joven habría pasado de 53,3 millones de euros entre 2018 y 2022 (una media anual de 10,6 millones) a 92 millones de euros entre 2023 y 2026, es decir, 23 millones de media anual.

La comparación es todavía más marcada si se atiende a los fondos propios. La Generalitat ha invertido 24,9 millones de euros de fondos propios en el bono alquiler joven entre 2023 y 2026, una media anual de 6,2 millones, frente a 10,3 millones entre 2018 y 2021, con una media anual de 2 millones. Según esos datos, en 2022 el Botànic no habría aportado ni un euro de fondos propios a este programa.

En ayudas generales al alquiler, la Generalitat informó de que en 2025 se alcanzó un récord histórico de 12.731 beneficiados y que, por primera vez en 2024 y repetido en 2025, ninguna familia que cumplía los requisitos se quedó sin ayuda. El contraste que aporta el Consell es contundente: durante el Botànic, 29.488 familias habrían quedado sin ayuda por falta de crédito.

El programa de avales del IVF es otra de las medidas que la Generalitat ha presentado como novedad frente a la etapa anterior. Permite cubrir hasta el 20% del precio de la vivienda y acceder a una financiación de hasta el 100%, con un alcance ampliado hasta los 50 años para los beneficiarios. Según los datos facilitados, el programa ha superado los 5.500 jóvenes beneficiados.

A ello se suma la reserva del 40% de las viviendas de protección pública para jóvenes, la apuesta por la construcción industrializada -con más de 200 viviendas previstas y una inversión superior a 55 millones de euros- y el plan integral contra la ocupación de viviendas. La Generalitat también ha puesto en marcha rebajas fiscales: el ITP para jóvenes menores de 35 años pasa del 8 al 6%; para familias numerosas, monoparentales, personas con discapacidad y otros colectivos protegidos baja del 4 al 3%; y el tipo general se reduce del 10 al 9%.

Frente a estos datos, la crítica del PSOE a la gestión autonómica en vivienda resulta difícil de sostener sin explicar qué medidas concretas propone para superarlos. La Generalitat también reclama al Gobierno central medidas que considera necesarias, como la bajada del IVA de la vivienda, la liberación de suelo público estatal —incluida SAREB—, más ayudas directas a jóvenes y el avance del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Precisamente esa petición revela una paradoja de la estrategia de Francés: mientras ataca a la Generalitat por vivienda, el propio Consell señala que buena parte de las competencias y recursos decisivos dependen del Gobierno de Sánchez. La campaña del PSOE en Alicante, sin embargo, ha preferido concentrar el reproche en el PP valenciano y presentar al Gobierno central como víctima de un bloqueo parlamentario de la derecha.

La apuesta de Francés tiene, no obstante, una lógica política. El PSPV sabe que el recuerdo del Botánico puede activar a parte de su base electoral y que el ataque a Pérez Llorca permite desplazar el foco desde los problemas económicos y de gobernanza del Gobierno de Sánchez hacia la disputa territorial. En un debate en el que PP y Vox han insistido en la inflación, el coste de la energía, los carburantes, la pérdida de poder adquisitivo y la baja inversión estatal en Alicante, el candidato socialista ha optado por cambiar de terreno.

Pero el riesgo es evidente. Las elecciones del 29-N son generales y el electorado alicantino será llamado a valorar, entre otras cuestiones, la gestión del Gobierno central. Presentar al Consell de Pérez Llorca como el principal responsable de las dificultades de los ciudadanos puede resultar poco convincente si los datos autonómicos muestran mejoras en los servicios que el PSOE pretende utilizar como prueba de fracaso.