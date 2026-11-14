El PPCV exige a Diana Morant que "rectifique, pida disculpas y retire los insultos" al alcalde de Elche

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha exigido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que rectifique públicamente por sus declaraciones sobre el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

El partido reclama que pida disculpas y retire los calificativos dirigidos al regidor después de llamarlo "pecho paloma" durante un mitin celebrado este viernes en Elda.

El síndic del grupo popular en Les Corts, Nando Pastor, ha sido el encargado de trasladar esta petición. El dirigente considera que las palabras de Morant suponen un ataque personal al alcalde ilicitano y ha cuestionado el tono empleado por la ministra durante el acto de campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"La campaña es larga y parece que los nervios le están jugando una mala pasada a la ministra 'sanchista' Diana Morant", ha señalado Pastor en un comunicado.

El diputado también ha recurrido a la figura del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para criticar a la dirigente socialista

"No estamos seguros de si la hija política de José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra Diana Morant, va a heredar las joyas, pero lo que sí tenemos clarísimo es que no ha heredado nada del supuesto talante que entonces su padre político ZP nos vendía a todo el mundo", ha manifestado.

Las palabras de Morant

La polémica se origina en un mitin celebrado este viernes en Elda, donde Morant apeló a la movilización feminista y cuestionó la posición del alcalde de Elche respecto a la ley del aborto.

"Sigamos gritando para que la Comunitat Valenciana sea una comunidad que defienda a sus mujeres y no como el pecho paloma ese que tenéis en Elche también, que se le ocurrió aprobar en un Pleno que quiere derogar la ley del aborto de las mujeres. ¿Quién será él para quitarnos a nosotros los derechos a las mujeres?", afirmó la ministra.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Pablo Ruz, que difundió el fragmento del discurso en sus redes sociales. El alcalde acusó a la secretaria general del PSPV-PSOE de faltar al respeto a la institución y a la voluntad democrática de los ilicitanos. También resumió su reacción con un mensaje: "Basta ya de insultos".

Pérez Llorca también carga

El presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, también se pronunció sobre el episodio. A última hora del viernes publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó el uso de descalificaciones personales durante la campaña electoral.

"En política no todo vale. Los insultos y las descalificaciones personales, como los proferidos por Diana Morant contra el alcalde de Elche, son una vergüenza indigna. Cuando faltan los argumentos, aparecen los ataques personales", escribió.

Pérez Llorca atribuyó esas palabras a una actitud de quien, según su valoración, "se sabe derrotada" y defendió que "la política exige respeto, responsabilidad y altura de miras. Siempre", concluye.