La Comunitat Valenciana impulsa una alianza mediterránea para prevenir inundaciones y sequías

La Comunitat Valenciana ha llevado a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP31) su propuesta para crear una alianza entre regiones mediterráneas que permita mejorar la prevención de riesgos naturales y reforzar la respuesta ante fenómenos climáticos extremos.

La iniciativa la ha presentado la directora general de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas y Acción Exterior, Raquel Aguado, en este encuentro internacional que reúne a representantes políticos y expertos en materia climática.

La Alianza, promovida por la Comunitat Valenciana para afrontar los riesgos derivados de fenómenos extremos como inundaciones, sequías e incendios forestales, cuenta con el respaldo de Cerdeña (Italia), Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia) y la Región de Murcia.

En el transcurso de la COP31, en la que la Generalitat ha participado en tres paneles, la Unión por el Mediterráneo (UpM), organización intergubernamental que reúne a 43 países de Europa y de la cuenca mediterránea, ha expresado su apoyo a la iniciativa.

Por su parte, la región turca de Antalya, anfitriona de la cumbre, ha manifestado su intención de incorporarse a la Alianza, ampliando así el ámbito de cooperación regional.

En su intervención en las sesiones organizadas por Interreg NEXT MED, Aguado ha explicado la importancia de impulsar esta Alianza ante la necesidad de aplicar soluciones innovadoras frente a los riesgos compartidos por las regiones mediterráneas.

“El Mediterráneo es un territorio especialmente expuesto a fenómenos meteorológicos extremos que no entienden de fronteras administrativas y que requieren respuestas eficaces y ágiles. La cooperación nos ayuda a ello”, ha señalado.

Asimismo, ha expuesto que la Alianza está alineada con las prioridades del Pacto por el Mediterráneo de la Comisión Europea, que promueve una mayor cooperación entre las regiones del arco y sitúa la resiliencia hídrica, la gestión sostenible del agua y la adaptación frente a fenómenos extremos entre sus principales ámbitos de actuación, objetivos que también comparte la iniciativa de la Comunitat Valenciana, recogidos en la Declaración de Alicante.

Cooperación internacional

Durante la cumbre, Aguado ha mantenido, además, encuentros con otras regiones para avanzar en alianzas internacionales.

Por otra parte, Aguado ha moderado una sesión en el Pabellón de España de la COP31, en el marco del programa europeo de Cooperación Urbana y Regional Internacional (IURC), en el que la Comunitat Valenciana lidera la Comunidad de Prácticas sobre Resiliencia y Adaptación Climática (CoP14), integrada por ciudades y regiones de Europa y Asia-Pacífico.

La directora ha destacado que este papel de coordinación sitúa a la Comunitat Valenciana en una posición estratégica para intercambiar conocimiento, identificar soluciones innovadoras y desarrollar propuestas conjuntas con otros territorios.

“La resiliencia climática exige pasar del conocimiento a la acción. La cooperación internacional nos permite compartir herramientas y movilizar oportunidades de financiación europea para convertir las soluciones de adaptación en actuaciones concretas sobre el territorio de una forma rápida y eficaz ", ha señalado.

La mesa ha contado también con la participación de Samira Khodayar, del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), así como de representantes del Comité Europeo de las Regiones, del programa IURC y de Christchurch (Nueva Zelanda).

La sesión ha abordado los retos de trasladar el conocimiento climático a medidas concretas de adaptación, con especial atención a las herramientas de información climática y a los modelos de gobernanza para reforzar la resiliencia de ciudades y regiones.