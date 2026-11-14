Aznar anuncia que Feijóo impulsará un gran pacto nacional del agua si llega a Moncloa el 29-N

José María Aznar ha avanzado que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pondrá en marcha un gran pacto nacional del agua durante sus primeros cien días de mandato, si el PP consigue la victoria en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El expresidente del Gobierno ha realizado este anuncio durante un acto de campaña celebrado en Albatera (Alicante), donde ha defendido la necesidad de establecer un reparto de los recursos hídricos entre los distintos territorios y recuperar la cooperación entre comunidades autónomas.

Acompañado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, Aznar ha colocado la política del agua entre las prioridades de un hipotético Ejecutivo encabezado por Feijóo.

"En los primeros días de Feijóo se hará un gran pacto del agua, y lo vamos a hacer para conseguir ser una gran nación", ha asegurado Aznar, quien ha reivindicado el Plan Hidrológico Nacional aprobado durante su etapa al frente del Gobierno y posteriormente modificado por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que derogó los trasvases previstos desde el Ebro.

Según publica la Agencia EFE, Aznar ha defendido que el reparto del agua constituye una cuestión de solidaridad territorial y cohesión nacional. "Compartir el agua es hacer nación y solidaridad. Compartiendo es como se hace la nación", ha afirmado, al tiempo que ha criticado que aquel proyecto hidrológico fuera derogado, a su juicio, "por puro revanchismo".

El expresidente del Gobierno también se ha preguntado por qué no se ha impulsado durante los últimos años un nuevo plan hidrológico nacional que permita distribuir los recursos hídricos entre los distintos territorios.

En este sentido, Juanfran Pérez Llorca ha reivindicado igualmente la gestión hídrica del Gobierno de Aznar, al que ha calificado de "visionario" por promover un plan que, según ha señalado, habría permitido llevar agua a zonas deficitarias como la Vega Baja.

El presidente de la Generalitat ha acusado al Ejecutivo de Zapatero de perjudicar a una tierra "tan próspera y tan vital para el futuro de España" con la derogación de aquel proyecto.

Aznar llama a votar

Aznar también ha centrado buena parte de su intervención en la importancia de las elecciones generales del 29 de noviembre, que ha calificado como "las elecciones más importantes en 50 años".

El expresidente ha sostenido que España no se enfrenta a una simple alternancia entre partidos, sino a una decisión sobre su futuro institucional y constitucional. "Nos jugamos continuar la historia de España", ha afirmado.

Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber construido una coalición destinada a mantenerse en el poder mediante acuerdos con los partidos independentistas y nacionalistas, y ha criticado especialmente la ley de amnistía y los indultos concedidos a dirigentes del proceso independentista catalán.

En su intervención, ha asegurado que el actual Ejecutivo ha puesto en cuestión los consensos de la Transición y ha defendido la necesidad de impulsar una política de "reconstrucción del Estado" que garantice la estabilidad constitucional y la unidad de España.

También ha abordado cuestiones como la inmigración, la seguridad ciudadana, la ocupación ilegal de viviendas y las dificultades de acceso a la vivienda, para la que ha defendido incrementar la oferta de suelo.

Según la Agencia EFE, ha cuestionado el destino de los fondos europeos recibidos por España y ha insistido en que el próximo Gobierno deberá recuperar la capacidad de gestión de las instituciones.

Para afrontar estos desafíos, Aznar ha reclamado un Ejecutivo con una mayoría sólida y ha llamado a los simpatizantes populares a movilizarse en las urnas. "Hace falta un gobierno fuerte", ha señalado, antes de pedir el voto para desalojar a Sánchez de la Moncloa.