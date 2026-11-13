Es oficial: los caseros con 2 o menos pisos quedan exentos de la suspensión forzosa de desahucios a vulnerables

El nuevo decreto de vivienda establece una excepción para los propietarios particulares que tienen dos o menos viviendas. En estos casos, los tribunales no podrán suspender un desahucio alegando la vulnerabilidad económica del inquilino, una medida que modifica las condiciones de protección de los arrendatarios sin alternativa habitacional.

El cambio forma parte del Real Decreto-ley 29/2026, que recoge un nuevo paquete de medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de alquiler asequible. El Gobierno aprobó la norma el 6 de octubre y entró en vigor el día 8, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ahora, la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el decreto, a pocos días de las elecciones del 29N, que podrían volver a cambiar el escenario político y abrir la puerta a nuevas modificaciones en la regulación del mercado del alquiler.

Qué dice el BOE

La principal excepción aparece en el artículo 2 del Real Decreto-ley 29/2026, dedicado a la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

La norma diferencia entre los grandes operadores inmobiliarios y los propietarios particulares. Para estos últimos, establece que los tribunales pueden suspender los procedimientos cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad, no disponga de otra vivienda y la Administración no haya ofrecido una alternativa habitacional "digna y adecuada".

Sin embargo, el texto introduce una excepción expresa para los pequeños propietarios. En concreto, señala que "no procederá la suspensión cuando el tribunal aprecie, atendidas las circunstancias concurrentes, que debe prevalecer la situación de vulnerabilidad económica o habitacional de la parte demandante".

A continuación, precisa que tampoco prevalecerá la vulnerabilidad económica del inquilino "cuando la parte demandante sea una persona física titular de dos o menos viviendas".

Esto significa que los propietarios particulares con un máximo de dos inmuebles quedan fuera de la suspensión forzosa por vulnerabilidad económica del arrendatario. La excepción no se extiende automáticamente a cualquier circunstancia, sino que el artículo mantiene la valoración judicial de las situaciones concurrentes.

Fecha límite

El decreto establece que estas medidas se aplican hasta el 31 de diciembre de 2030. Además, cuando se acuerda una suspensión, el tribunal debe revisar cada doce meses si continúan las circunstancias que la justifican.

La paralización del procedimiento termina cuando desaparece la vulnerabilidad, se ofrece una alternativa habitacional adecuada o el afectado la rechaza sin causa justificada. También se levanta cuando transcurren tres años desde que se acuerda.

La norma contempla, además, compensaciones para los propietarios particulares afectados por la suspensión, que pueden incluir la renta contractual que dejan de percibir, los suministros impagados y las costas procesales.

En cualquier caso, la paralización del desahucio no elimina la obligación del inquilino de mantenerse al corriente del pago del alquiler.