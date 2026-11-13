"¿Es que no ve usted que la que la gente no llega a fin de mes?": la pregunta que sitúa frente a su espejo a PSOE y Compromís

La situación económica de las familias y la de los ciudadanos alicantinos respecto a las inversiones del Estado han sido las principales bazas electorales de PP y Vox en el primer debate de la circunscripción, celebrado esta mañana en la Fundación Mediterráneo y organizado por Radio Alicante (Cadena Ser). Tras cuatro bloques temáticos, los candidatos de PSOE (Toni Francés) y Compromís-Front Valencià (María Teresa Pérez), han sido incapaces de responder a la pregunta fundamental formulada por la candidata de PP (Macarena Montesinos) y el candidato de Vox (David García): "¿Es que no ve usted que la gente no llega a fin de mes?".

Todo han sido evasivas. Francés ha preferido culpar de todos los males al bloqueo de la derecha a las iniciativas de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y la gestión de los gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana. Ni una propuesta convincente más allá de alentar el miedo de un segmento de los votantes con sus pensiones y de otro segmento con "la censura de la cultura" (esta vez en Castilla y León).

Por su parte, Pérez que aglutina a las izquierdas a la izquierda del PSOE, ha tratado de desligarse del apoyo a las políticas de Pedro Sánchez durante 8 años, reconociendo, eso sí, que han sido "incapaces de cumplir con las expectativas" de la ciudadanía añadiendo: "la gente está harta".

El periodista Carlos Arcaya ha conducido un debate que más que debate ha sido una sucesión de monólogos con un tiempo estrictamente controlado en orden rotatorio. Los monólogos de cada candidato se han sucedido en cuatro bloques: balance actual de la legislatura; Estado del bienestar y calidad de vida; economía, seguridad y gobernanza; y la situación de la provincia.

El primer bloque ha versado precisamente por las dificultades de los españoles en llegar a fin de mes después de 8 años de gobierno de Pedro Sánchez, salpicados por la corrupción institucionalizada. Macarena Montesinos le ha recordado a Francés los 120 imputados del PSOE y los más de 2.400 años de prisión que se piden en las diferentes causas que salpican al partido en el Gobierno. Francés ha respondido con lo que no han podido hacer por el bloqueo de las derechas y apelando a recuperar "el diálogo, el acuerdo y la sensatez", a lo que fue respondido por Montesinos con el "muro" que Sánchez ha levantado frente al partido de Alberto Núñez Feijóo.

Poco más, quizás el suelto fue el representante de Vox, García, que desde el primer momento ha involucrado a la de Compromís-Frot Valencià en los "desastrosos 8 años de gobierno de la izquierda". Algo a lo que Pérez ha respondido con: "queremos ser la alternativa al fascismo para la gente progresista, frente a lo que representa Sánchez".

El segundo bloque ha estado mucho más centrado en cifras, pero ha sido en el que se ha formulado la pregunta esencial sobre la mejora de la calidad de vida de los españoles. Algo a lo que Francés ha respondido que lo único que ha funcionado es lo que ha estado a cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, empezando a arremeter contra el gobierno autonómico de Juanfran Pérez Llorca y reivindicando el Botánico de Ximo Puig. "Hemos intentado aprobar dos decretos de vivienda y el PP se ha negado", ha exclamado Francés. En respuesta, Montesinos le ha recordado los más de 273.000 desahucios en los últimos 8 años con el PSOE en Gobierno.

Y ahí es donde ha venido la propuesta estrella de Compromís: expropiar 210.000 viviendas vacías a sus legítimos propietarios en la provincia de Alicante, mientras arremetía contra el motor económico de la provincia.

Pero el resbalón ha venido cuando la candidata Pérez ha acusado al expresidente Carlos Mazón de "haber matado a 234 personas". En su turno, Montesinos le ha recordado por unanimidad cinco magistrados del TSJCV han eximido al expresidente de ninguna responsabilidad penal. ¿Habrá una querella por esas afirmaciones de María Teresa Pérez?

En el tercer bloque el PSOE ha sacado pecho de los datos macroeconómicos y Vox y el PP le han bajado a tierra recordándole la inflación, el coste de la energía y los carburantes, los sueldos congelados y la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Nuevamente Compromís ha vuelto a proponer una medida concreta: volver a los 45 días por años trabajado en los despidos, algo que no se ha planteado la candidata porque representa también a Sumar que estaba en al Gobierno con la vicepresidenta Yolanda Díaz como ministra de Trabajo y que no ha aprobado ninguna medida en esta materia en los últimos 4 años.

Y en el último bloque, el de la situación de la provincia, una frase ha rondado toda la sucesión de monólogos: "durante cuatro años hemos sido la provincia 52 de 52 en inversiones per capita, precisamente porque Sánchez ha sido incapaz de sacar adelante ni un solo presupuesto". Dato mata relato. Toni Francés ha vuelto a echar la culpa a PP y Vox de la nefasta gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y reivindicando un próximo gobierno socialista en la Comunitat y la Diputación de Alicante para que haya coordinación: "así podremos desarrollar todo nuestro potencial".