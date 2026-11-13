Así ha quedado el vehículo de la mujer fallecida tras el accidente. Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

Muere una mujer al chocar frontalmente contra otro vehículo en Monforte del Cid

Una mujer ha fallecido este viernes tras un accidente de tráfico por colisión frontal en la carretera CV-825, a su paso por el término municipal de Monforte del Cid.

El siniestro, en el que se han visto implicados dos turismos en una posible colisión frontal, ha provocado que uno de los vehículos volcase y quedase apoyado sobre el techo, con la víctima atrapada en su interior.

El aviso a los servicios de emergencia se ha recibido a las 7:55 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Elda, la Policía Local de Monforte del Cid, el SAMU y la Guardia Civil de Tráfico.

Los bomberos han tenido que realizar labores de excarcelación para liberar a la mujer, que permanecía atrapada en el interior del vehículo volcado.

Pese a la intervención de los equipos de emergencia, no se ha podido salvar la vida de la mujer.

La actuación de los bomberos ha concluido aproximadamente a las 9:20 horas y la Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.