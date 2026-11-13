Hera, la misión para proteger la Tierra de los asteroides con científicos de Alicante: "Podría ocurrir una colisión"

La defensa de la Tierra frente al impacto de meteoritos ha dejado de ser ciencia ficción con la primera misión de defensa planetaria de la historia de la que la Universidad de Alicante (UA) formó parte. Ahora, con la reciente llegada de la sonda europea Hera al asteroide impactado, sus investigadores analizan los efectos de la histórica misión en la que la DART de la NASA colisionó con Dimorphos.

El pasado 4 de noviembre la nave llegó a su destino después de dos años de viaje para estudiar en detalle a Dimorphos, el menor de los dos cuerpos del sistema binario de asteroides Didymos que fue desviado de su órbita por primera vez en la historia de las actividades humanas espaciales.

En el centro de esta gesta científica internacional, expertos del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad de Alicante participan desde los orígenes del proyecto en la mayor iniciativa de defensa planetaria desarrollada hasta la fecha con la colaboración internacional entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Su llegada a este sistema binario permite comenzar las operaciones científicas que se extenderán hasta la primavera de 2027.

La estrategia de defensa planetaria aunó dos misiones consecutivas e interconectadas. Primero, el impacto cinético de la nave estadounidense DART en 2022 y la llegada de la sonda europea Hera, un cubo de aproximadamente 1,6 metros de lado con paneles solares.

La contribución del grupo de investigación de la UA es ahora fundamental para interpretar los datos físicos y geológicos del sistema binario el equipo alicantino es uno de los grupos internacionales encargados formalmente de determinar la estructura interna y la respuesta mecánica de ambos asteroides.

El astrofísico y coordinador del grupo Adriano Campo Bagatin y la geóloga Laura Parro, explicaron en una conferencia reciente todos los detalles de la histórica misión.

Entre las incógnitas que presentaron están las interrogantes de si realizó un cráter o incluso deformó a Dimorphos y ver si la colisión tuvo algún efecto también sobre Didymos.

Analizar el impacto

En la fase de operaciones cercanas, prevista para principios de 2027, la nave nodriza desplegará a muy baja velocidad dos satélites del tamaño de una caja de zapatos.

Juventas lleva el radar diseñado para escanear las capas subsuperficiales de Dimorphos hasta varios metros de profundidad, y un gravímetro de alta precisión para medir la masa y estructura interna cuando finalmente se pose sobre la superficie.

Y el satélite Milani, equipado con un espectrómetro y un detector de partículas, estudiará la composición mineralógica y la presencia de polvo en suspensión y regolito eyectado.

Los datos recabados por este conjunto de naves serán transferidos a la Tierra, donde los investigadores de la Universidad de Alicante esperan obtener, por primera vez, una radiografía tridimensional completa de un sistema binario y las claves definitivas para proteger al planeta frente a futuras amenazas espaciales.

“Llevamos años contribuyendo a esta misión. En términos generales, Hera nos permitirá profundizar en la estrategia de defensa planetaria frente al impacto de asteroides. Conocer exactamente los efectos de la colisión significa estar mejor informados acerca de cómo preparar en el futuro una estrategia para la desviación de cualquier asteroide que pudiera impactar en la Tierra", explica el catedrático de la UA Adriano Campo.

Y advierte de que "en 2029 el asteroide Apophis, de unos 300 metros de tamaño, rozará el planeta Tierra a menos de 32.000 kilómetros de la superficie. Esto nos recuerda que las colisiones de asteroides pueden volver a ocurrir".