Diana Morant llama "pecho paloma" en un mitin a Pablo Ruz, el alcalde que ya denunció ataques homófobos

La campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha vivido este viernes en Elda su primer gran choque político en la provincia de Alicante a raíz de unas declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, sobre el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Durante un mitin celebrado en la localidad eldense, la dirigente socialista apeló a la movilización feminista con una referencia directa al regidor ilicitano: "Sigamos gritando para que la Comunitat Valenciana sea una comunidad que defienda a sus mujeres, y no como el pecho paloma ese que tenéis en Elche".

La expresión ha tenido una rápida réplica por parte del alcalde popular a través de su cuenta de Instagram y del resto de sus perfiles oficiales. Ruz ha compartido el fragmento de vídeo de la intervención y ha acusado a la líder de los socialistas valencianos de faltar al respeto institucional: "La jefa de los socialistas valencianos insulta al alcalde de Elche. Insulta la voluntad democrática de los ilicitanos".

En su mensaje, el primer edil ha enmarcado las palabras de Morant en lo que asegura sufrir de forma habitual en la política local ("Estamos cansados de recibir insultos en casi todos los plenos. Si no piensas como ellos, te insultan. Cero propuestas") y ha pedido el voto para el Partido Popular de cara a la cita con las urnas del 29N: "El 29N los vamos a mandar a su casa."

El calificativo de "pecho paloma" empleado por la ministra adquiere especial relevancia política por los antecedentes públicos de Pablo Ruz en relación con los ataques personales y la homofobia. Según publicó EL ESPAÑOL en junio de 2024, el regidor ilicitano denunció en un pleno municipal que llevaba más de un mes sufriendo "ataques personales homófobos" mediante la pegada de más de mil carteles contra su persona en las calles de Elche, señalando a colectivos del entorno de la izquierda y criticando su "superioridad moral".

A ese precedente se suma otro episodio recogido por el mismo diario en septiembre de 2021, cuando Ruz, entonces portavoz de la oposición, confesó durante un pleno contra la violencia hacia el colectivo LGTBI que había sufrido bullying en su etapa escolar.

Aquella intervención, en la que relató el acoso vivido en primera persona y en su familia, vuelve hoy al primer plano tras unas palabras en campaña que han reabierto el debate sobre los límites de la descalificación personal en la política alicantina.

La alusión de Morant se contrapone además con el tono reivindicativo que el propio PSPV-PSOE ha difundido en su nota de prensa oficial sobre el acto de Elda, en la que no se recoge la mención al alcalde de Elche pero sí se insiste en denunciar el clima de crispación atribuido a la derecha.

Curiosamente, en la nota de prensa distribuida por el PSOE, el alcalde anfitrión, Rubén Alfaro (PSOE), contrapone la actitud de los socialistas a la de una derecha que, a su juicio, "lleva años instalada en el insulto y la descalificación", advirtiendo además de un posible retroceso en igualdad y derechos LGTBI.

Junto a Alfaro y al cabeza de lista al Congreso por Alicante, Toni Francés, Morant situó la vivienda y el bloqueo al escudo social frente a los desahucios como detonante de los comicios, acusando al PP y a Vox de haber convertido la Comunitat Valenciana en "un estercolero político".