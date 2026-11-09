Una Nochevieja para disfrutar sin prisas, de la cena de gala al desayuno del día siguiente

La Navidad es una de las épocas del año que invitan a reunirse, alargar las sobremesas y crear recuerdos con familiares y amigos. Para quienes buscan algo más que una celebración convencional, La Finca Resort, ubicada en el corazón de la Costa Blanca, propone disfrutar de estas fechas en un mismo entorno, con una oferta gastronómica especial y una Nochevieja concebida para despedir el año sin preocuparse por organizar cada detalle.

La propuesta para el 31 de diciembre reúne gastronomía, música y celebración en una velada que invita a compartir los últimos momentos de 2026 y dar la bienvenida al nuevo año. El programa incluye cóctel de bienvenida, cena de gala con música en directo, las tradicionales uvas de la suerte, brindis de Año Nuevo y cotillón.

Tras las campanadas, la fiesta continuará con DJ, barra libre y un resopón para prolongar la noche hasta la madrugada. La experiencia está disponible en dos modalidades, ambas pensadas para quienes desean adaptar el plan a su forma de celebrar. La primera combina la gala con una noche en habitación doble para dos personas y desayuno, con salida extendida hasta las 14:00 horas, sujeta a disponibilidad.

La segunda permite disfrutar de la cena y la fiesta sin necesidad de alojarse en el resort, una alternativa para quienes buscan una celebración organizada de principio a fin para la última noche del año. Ambas modalidades requieren una reserva mínima de dos adultos mayores de 18 años y están sujetas a disponibilidad.

Más allá de la última noche del año, las reuniones con amigos, familiares o compañeros de trabajo encuentran también su espacio en la propuesta gastronómica de La Finca Resort.

La Finca Resort de Algorfa. La Finca Resort

Su restaurante Misto reúne diferentes opciones para disfrutar de la cocina en compañía, con menús diseñados para las comidas y cenas de grupo y propuestas específicas para los almuerzos de Navidad y Año Nuevo.

Para los grupos y las empresas, Misto propone dos menús, Esencia y Gold, que convierten las comidas y cenas navideñas en una ocasión para disfrutar de la gastronomía y compartir tiempo alrededor de la mesa. Dos propuestas pensadas para reunirse, celebrar los logros del año y brindar por los nuevos proyectos en un ambiente cuidado.

La Navidad también se vive de forma especial en Misto con propuestas gastronómicas fuera de carta diseñadas en exclusiva para los almuerzos del 25 de diciembre y el 1 de enero, dos fechas señaladas para disfrutar en familia y alargar la sobremesa sin preocuparse por los preparativos.

La Finca Resort invita a reunirse, compartir y crear recuerdos en torno a la mesa durante las fiestas. La Finca Resort

Una invitación a reunirse, compartir y crear recuerdos en torno a la mesa durante unas fiestas que merecen disfrutarse juntos. Con estas alternativas, Misto ofrece distintas fórmulas para organizar los encuentros propios de estas fechas, desde las comidas de empresa hasta las reuniones familiares y las celebraciones con amigos. Una invitación a sentarse a la mesa, compartir buenos momentos y disfrutar de la Navidad sin que la organización reste protagonismo a lo verdaderamente importante.

La propuesta navideña de La Finca Resort pone así el foco en una forma de celebrar que combina buena gastronomía, música y tiempo compartido. Porque despedir el año también puede ser una oportunidad para salir de la rutina, cuidar de quienes nos acompañan y crear recuerdos que permanezcan más allá de las fiestas.