Cauces sucios, responsabilidades difusas: la lección pendiente de la dana de 2024 para las que vengan

La sentencia 822/2026, de 1 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado una sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a un ayuntamiento por no retirar residuos acumulados en un tramo urbano de una rambla. La resolución, señala la CHS en una nota de prensa, confirma que la limpieza ordinaria de los cauces situados en entornos urbanos corresponde a los municipios, incluso cuando estos no han sido los autores de los vertidos.

En cualquier caso, esta comunicación difundida por la Confederación presenta el fallo como una norma inmutable: los ayuntamientos deben mantener en adecuadas condiciones los cauces públicos ubicados en zonas urbanas. Pero detrás de esa formulación se esconde algo mucho más confuso: ¿qué debe entenderse exactamente por “núcleo urbano y aledaños”? La sentencia sostiene que el concepto de zona urbana no debe limitarse al suelo clasificado formalmente como urbano, sino que abarca los espacios materialmente urbanos, incluidos los núcleos de población y sus aledaños.

Ahí puede llegar la batalla administrativa porque en la práctica, no existe una línea invisible que separe de forma indiscutible el casco urbano de la periferia, el cauce encajado junto a viviendas del barranco que discurre entre parcelas agrícolas o el puente situado a las afueras del municipio. ¿Quién retira los residuos, quién financia la maquinaria, quién autoriza las actuaciones sobre el dominio público hidráulico y, sobre todo, quién responde si la acumulación de cañas, plásticos o escombros agrava una inundación?.

El Tribunal Supremo no sancionó al ayuntamiento por haber generado los residuos, sino por no haberlos retirado cuando la Confederación se lo requirió. La doctrina es relevante porque traslada a los municipios una responsabilidad activa. No basta con señalar que el vertido proviene de terceros si la administración local puede actuar para eliminar un riesgo instalado en un tramo urbano. La sentencia vincula esa obligación con las competencias municipales en urbanismo, medio ambiente urbano y gestión de residuos, en conexión con la normativa de aguas y el Plan Hidrológico Nacional.

Pero la sentencia no resuelve por sí sola todas las dudas. Si un cauce atraviesa primero una zona residencial, después un polígono industrial y finalmente terrenos rurales, ¿dónde termina la responsabilidad municipal? ¿Qué ocurre con un barranco que bordea una urbanización, pero desemboca en un cauce gestionado por la Confederación? ¿Y quién debe actuar cuando el residuo se ha acumulado en un puente, una rejilla o una desembocadura que conecta dos competencias?

Esa indefinición tiene consecuencias directas en la Comunitat Valenciana, donde la dana de octubre de 2024 dejó al descubierto la fragilidad de los cauces y la importancia de que los obstáculos no reduzcan la capacidad de desagüe. Tras la catástrofe, la Confederación Hidrográfica del Júcar destinó recursos a reparar infraestructuras dañadas y a retirar residuos obstructivos arrastrados por las aguas, precisamente porque tales elementos podían provocar daños aguas abajo o desviar el cauce ante una nueva inundación.

La experiencia de la dana también evidenció que la limpieza de cauces no es una tarea que pueda resolverse con una simple declaración de intenciones. En los días posteriores a la tragedia se produjo un enfrentamiento entre la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre las autorizaciones necesarias para intervenir en barrancos y retirar cañas, troncos y residuos.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, llegó a denunciar un supuesto “prohibicionismo” de la Confederación, mientras la propia Confederación defendía que el mantenimiento del dominio público hidráulico le correspondía, aunque la ejecución de determinados trabajos pudiera depender de ayuntamientos o de la Generalitat. Y lo mismo sucedió con los coches arrastrados y amontonados en los cauces. La Confederación no los retiraba y la Generalitat no tenía competencias para hacerlo. Así durante meses.

El problema, por tanto, no es solo jurídico. Es operativo. Un ayuntamiento puede disponer de máquinas, personal y presupuesto, pero necesitar autorización para actuar en el dominio público hidráulico. Una Confederación puede exigir la retirada de residuos, pero encontrar resistencia municipal si el tramo afectado se considera periurbano, rural o compartido.

La sentencia llega en un momento en que la prevención debería ocupar un lugar central en la política hidráulica. La pregunta que se hacen los ayuntamientos no es si deben limpiar más, sino dónde y cómo se delimita esa obligación sin convertir cada barranco en un conflicto entre administraciones. La respuesta exige mapas compartidos, criterios técnicos homogéneos, convenios que asignen responsabilidades y financiación suficiente para que la limpieza preventiva no dependa de que antes haya ocurrido una catástrofe.