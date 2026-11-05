Vecinos de Tibi crean una patrulla vecinal para disuadir a los ladrones: "No hay que esperar a que haya más robos"

Los robos en casas de campo y parcelas vuelven a alertar a los vecinos del interior de Alicante tras el verano. Los vecinos de una urbanización afectada por los asaltos han decidido tomar medidas para ampliar la seguridad con un plan integral que incluye la videovigilancia, el control de accesos y hasta patrullas vecinales preventivas.

Los residentes de la Finca Terol de Tibi, donde residen cerca de medio millar de personas, denuncian el aumento de la actividad delictiva tras el periodo estival, aprovechando que muchas parcelas quedan vacías tras el verano.

Tras varios robos en las últimas semanas, han decidido organizarse para frenar las entradas y prevenir nuevos asaltos en las 115 parcelas que conforman la urbanización.

El vocal de seguridad de la finca, Manuel Calleja, asegura que recientemente han tenido "intentos de robo que nos preocupan. No es cuestión de alarmar, pero queremos actuar".

Calleja forma parte de la nueva Junta Directiva de la finca, un grupo de diez vecinos y vecinas que planean poner fin a los robos.

"Me he puesto en marcha con un grupo de trabajo para rehacer el plan de seguridad: mejorar el acceso de emergencia, coordinar puntos de encuentro, organizar la videovigilancia para que cumpla con la ley y coordinarnos con la Guardia Civil, bomberos y Policía Local", asegura.

"Cualquier robo ya me preocupa, no voy a esperar a que haya más", sentencia el vocal, quien señala que suelen producirse en temporadas en las que las casas están vacías, al ser viviendas de fin de semana o verano, "momento que aprovechan cuando ven que no hay luz por la noche".

Una de las medidas que han introducido es la patrulla vecinal, un grupo de vecinos que pasean por la zona para observar movimientos sospechosos.

"Hemos configurado un grupo de vecinos con el que nos damos paseos con linterna a nivel disuasorio", resume Calleja, quien asegura que actúan siempre "dentro del marco legal".

Así, quieren impulsar que la mayor parte de los vecinos cuenten con empresas de seguridad y tengan su terreno controlado por videovigilancia para facilitar la detección de intrusos.

Con todo, el vocal expone la falta de respuesta del Ayuntamiento de Tibi ante la solicitud formal de una reunión para incrementar la presencia policial disuasoria en la zona.

Si bien el Ayuntamiento explica que tiene conocimiento de los incidentes desde el primer día y que no han recibido dicha solicitud. "Nuestra Policía Local está al tanto de todo. Entendemos la preocupación de los vecinos y, especialmente, de quienes han sufrido un robo. La Policía Local está en contacto con la Guardia Civil y ambos cuerpos conocen los hechos", apuntan.

Y añaden que desde la Jefatura de la Policía Local trasladan la voluntad de reforzar la vigilancia nocturna.

El pasado mes de enero, la Guardia Civil ya desarticuló una banda especializada en robos en viviendas y detuvo a tres personas por nueve entradas en domicilios de Tibi, Jávea, Benissa, Teulada-Moraira y Cullera.

Los detenidos utilizaban el escalo y la fractura de accesos para actuar en domicilios vacíos, operaban en varias localidades y empleaban vehículos de alquiler para evitar ser detectados.

Otras medidas antirrobo

Otras poblaciones de Alicante ya han intentado crear un sistema propio para frenar la delincuencia.

Algunos vecinos de Orihuela Costa pusieron en marcha medidas drásticas tras sucesivas olas de robos en viviendas por parte de bandas organizadas.

Los afectados se organizan en las redes sociales para compartir imágenes de los sospechosos, grabaciones de sus destrozos y pruebas de las heridas causadas a las víctimas de robos violentos de móviles y joyas en la vía pública y, en muchos casos, a plena luz del día.

El problema ha derivado en que la mayoría de los vecinos hayan instalado cámaras de seguridad, incluso incumpliendo las normas de protección de datos, e incluso otros han llegado a hacerse con armas para defenderse.

En Villajoyosa se da una situación similar. El presidente de GVV, Agustín López, señaló a este diario que son los propios ciudadanos los que tienen que "organizarse para intentar sumar en la ayuda contra las bandas. Hay una veintena de personas que forman la patrulla ciudadana para vigilar lo que está pasando desde las ventanas y balcones de sus casas y tratar de identificar a los responsables".

El movimiento consiste en una red de vecinos en diferentes barrios de la localidad que están conectados a través de mensajería instantánea y comparten vídeos de los vándalos cuando los escuchan actuar.