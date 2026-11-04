En vigor: una boda o un compromiso familiar puede ser motivo para no acudir a la mesa electoral el 29-N

Una boda u otro acontecimiento familiar de especial relevancia puede servir para librarte de formar parte de una mesa electoral en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Sin embargo, no basta con tener un compromiso ese día, sino que la normativa exige cumplir determinados requisitos, como ser protagonista del evento o tener un parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad y demostrar que la celebración no se puede aplazar o que su suspensión ocasionaría un perjuicio económico importante.

La convocatoria de elecciones suele generar dudas entre los ciudadanos que ya tienen planes para la fecha de votación. Una de las más habituales es qué ocurre si el día señalado coincide con una boda, un viaje o un compromiso familiar que lleva meses organizado.

En estos casos, conviene acudir al Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge las circunstancias personales y familiares que permiten solicitar la excusa para no ejercer como presidente o vocal de una mesa electoral. La decisión, cuando la causa no justifica automáticamente la exención, corresponde a la Junta Electoral de Zona.

La normativa de la Junta Electoral Central contempla expresamente los acontecimientos familiares de especial relevancia como posibles motivos para solicitar la exención. Entre ellos pueden encontrarse una boda, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El BOE establece que estos eventos deben ser "inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes".

Además, la persona designada como miembro de la mesa debe ser protagonista de la celebración o tener con él una relación de parentesco de hasta segundo grado de consanguinidad.

Por tanto, no sirve cualquier compromiso familiar. Si una persona tiene la boda de un hermano, por ejemplo, puede solicitar que la eximan de acudir a la mesa electoral, siempre que justifique documentalmente tanto la celebración como la imposibilidad de aplazarla o las pérdidas económicas que supondría su suspensión.

La última palabra la tiene la Junta Electoral de Zona, que estudia cada solicitud y decide si acepta o rechaza la excusa.

Otros motivos para librarse

Las responsabilidades familiares no son las únicas circunstancias que contempla el BOE. También existen motivos personales que permiten quedar exento automáticamente del cargo.

Es el caso de las personas mayores de 65 años y menores de 70, quienes tienen reconocida una discapacidad, los pensionistas de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez y quienes se encuentran de baja médica. También pueden librarse las mujeres embarazadas a partir del sexto mes de gestación.

La normativa incluye otros supuestos, como el internamiento en un centro penitenciario u hospital psiquiátrico, haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años o ser víctima de un delito cuando exista una orden judicial de alejamiento que afecte al colegio electoral correspondiente.

Por otro lado, hay situaciones que pueden justificar la exención, pero que deben estudiarse individualmente. Entre ellas figuran determinadas enfermedades que dificulten el desempeño de las funciones, una intervención quirúrgica inaplazable o un cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma.

Hijos menores de 14 años

El BOE también contempla las responsabilidades relacionadas con el cuidado de los hijos. En concreto, permite solicitar la excusa a las madres o los padres de menores de 14 años cuando acrediten que forman parte de una familia monoparental o que el otro progenitor no puede hacerse cargo del menor durante la jornada electoral.

Asimismo, existen causas familiares que justifican directamente la exención, como el cuidado de menores de doce años por razones de guarda legal o la atención continuada de familiares que no pueden valerse por sí mismos.

En cualquier caso, la mayoría de estas circunstancias deben acreditarse mediante documentación, y la Junta Electoral de Zona es la encargada de resolver las solicitudes.

Sorteo de las mesas Alicante

En Alicante, mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha celebrado el Pleno extraordinario para elegir por sorteo a los integrantes de las mesas electorales del próximo 29 de noviembre. En total, se constituirán 422 mesas en 100 colegios electorales y se han seleccionado 1.266 titulares y 2.532 suplentes.

El número de referencia extraído en el sorteo ha sido el 886, que la aplicación informática utiliza para determinar las personas designadas.

El Consistorio comenzará a enviar las notificaciones durante los próximos días, por lo que los alicantinos tendrán que esperar a recibir la comunicación para saber si les corresponde acudir como presidente, vocal o suplente.