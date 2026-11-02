Tamara y una imagen del tren. tras el siniestro. Fotografías: RRSS y EE.

Tamara, la "brillante" científica graduada en la UMH, entre las víctimas del accidente de Urda

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha lamentado el fallecimiento en el accidente de trenes de Urda de su "brillante" exalumna de Biotecnología Tamara González Costa, una joven de 31 años de Bembibre (León).

Tamara se formó como biotecnóloga en la UMH, graduándose en 2017. Actualmente era investigadora en el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena.

"Una científica brillante cuya partida deja un vacío irreparable en sus familiares y amistades, a quienes les trasladamos nuestro más sincero pésame", ha señalado la institución en un comunicado en redes sociales.

Junto a ella viajaba Marta Shahbazi, de 41 años, líder de un prestigioso grupo en el MRC Laboratory of Molecular Biology de Cambridge y profesora asociada afiliada al Cambridge Stem Cell Institute, se desplazaba precisamente al evento para recoger un galardón en reconocimiento a su excelencia investigadora sobre el desarrollo embrionario humano.

Ambas científicas viajaban juntas en el vagón 8 del tren AVE con destino a El Rompido (Huelva) para participar en el 19º Congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo.

Tamara era doctora en Biociencias Moleculares y especializada en biotecnología, actualmente desarrollaba su actividad como investigadora posdoctoral en el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena.

Su trabajo se centra en la biología cardiovascular y la medicina regenerativa, dos campos desde los que busca contribuir al conocimiento de las enfermedades y al desarrollo de nuevas aplicaciones para la salud.

En su perfil profesional de LinkedIn, la joven berciana se define como una científica "movida por la curiosidad" y entusiasmada con la posibilidad de trasladar los descubrimientos científicos a conocimientos útiles para mejorar la atención sanitaria.

También se formó en la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con experiencia en bioquímica, biología molecular y modelos experimentales avanzados. A ello ha sumado su interés por la bioinformática, una disciplina que permite combinar la investigación de laboratorio con el análisis computacional.

Su trayectoria incluye trabajos de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), así como la publicación de parte de su tesis doctoral en la revista científica Disease Models & Mechanisms.

Su pérdida vuelve a vincular la provincia con la tragedia. Las científicas viajaban en el mismo vagón que la joven ingeniera alicantina de 27 años Adriana, quien también ha sido identificada entre los fallecidos.