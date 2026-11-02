Compromís solicita retirar el retrato de Julio de España del Palacio de Les Corts tras su condena por agresión sexual

Compromís solicita la retirada del retrato de Julio de España del Palacio de Les Corts, institución de la que fue presidente entre 2003 y 2007, a raíz de su condena por agresión sexual.

El síndic del Grupo Parlamentario Compromís pide que se retire la imagen del expresidente, quien también fue presidente de la Diputación de Alicante, del Palau dels Borja en recuerdo de su presidencia por su reciente condena a un año y medio de prisión y dos años de libertad vigilada por el delito de agresión sexual contra una paciente en su actividad profesional.

"Consideramos que este hecho hace impropia la presencia de su retrato en una zona de honor de Les Corts", señala Baldoví en su solicitud.





Por su parte, el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha cuestionado la posición del PP respecto a la noticia del que fuera representante del partido.

"¿Qué va a hacer el PP de Luis Barcala, tan beligerante con los casos de los demás y tan inquisidor incluso cuando no hay juicio ni sentencia?", se ha preguntado en un mensaje en redes sociales.

"¿Apoyará la reprobación de Julio de España, condenado por agresión sexual en sentencia aún no firme, y la retirada de sus honores? ¿O la ejemplaridad solo se exige a los demás?", ha añadido Mas tras la sentencia.

El expolítico está acusado de realizar tocamientos en la zona genital a una paciente durante una exploración en una clínica de Alicante en 2023.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante considera que el médico especialista en aparato digestivo se excedió durante un tacto rectal y le obliga a pagar una indemnización de 12.000 euros por los daños y perjuicios sufridos, y le prohíbe acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años.

El tribunal le ha absuelto en cambio de otro delito de agresión sexual respecto de una segunda mujer, así como de dos delitos de trato degradante, al considerar que la comisión de dichas infracciones penales no ha quedado debidamente acreditada durante el juicio, celebrado entre los meses de mayo y junio de este año.

La agresión

La víctima había acudido a la consulta para pedir una valoración y un análisis de la intolerancia que tenía a ciertos alimentos, que le provocaba digestiones pesadas e inflamación intestinal.

El médico ahora condenado le palpó el rostro, los pómulos, el cuello, el abdomen y la zona del bajo vientre, pero luego, sin darle información, le pidió que se pusiera "a cuatro patas, mirando a la pared", como si estuviera "castigada", tal y como se recoge en la resolución judicial.

Las imágenes que incriminan al cirujano plástico acusado de violar a una paciente: "Se ponía en medio de las piernas"

A continuación, le hizo un tacto rectal -que la Audiencia considera justificado médicamente y por tanto no constitutivo de delito-, pero más tarde, sin decirle nada, le palpó la zona genital.