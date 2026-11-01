Las protectoras, en alerta por las adopciones para ritos en Halloween y regalos en Navidad: "Les cortan para sacarles el chip"

Como cada año por estas fechas, las protectoras de animales de la provincia de Alicante encienden sus alarmas. Las solicitudes de adopción se disparan en el último trimestre del año, pero no siempre son para darles una nueva vida como mascotas, pues muchos son reclamados para realizar ritos en Halloween y otros son entregados como regalos en navidades y acaban siendo abandonados tiempo después.

Por ello, las protectoras de la provincia y de gran parte de España pausan o retrasan sus adopciones durante estas fechas debido al peligro de que los animales, especialmente los gatos negros, sean utilizados en rituales o sacrificios, y aumentan sus cuestionarios y filtros para evitar que otros animales se conviertan en caprichos pasajeros durante las festividades navideñas.

Aunque parezcan prácticas propias del medievo, los sacrificios y ritos con gatos siguen a la orden del día.

José Martínez, trabajador de la protectora Cereco de Albatera, asegura que cada año detectan solicitudes con gran interés dirigidas específicamente a gatos negros durante esta época. "Conocemos casos en los que se han hecho ciertos rituales. Cuando ves que crece el interés por gatos de color negro y ves que hay personas que tienen interés en que sea ya...", comenta.

Para filtrar a quienes buscan gatos para ello, la protectora pausa o retrasa intencionadamente los trámites de adopción para poner a prueba la paciencia de los solicitantes y descartar a quienes buscan el animal con malas intenciones.

"En ocasiones se pausa y en otras simplemente vamos retrasándolo un poco y le decimos: "Oye, pues que tienen que esperar, que le falta todavía por poner una vacuna y tenemos que esperar una semanita más"", sostiene.

El trabajador indica que, después de tantos años dando una segunda vida a los animales, "vas viendo el interés que tiene la persona".

"Hay quien te dice: 'Ah, pues mira, pues déjalo porque es que lo quería ya'. Cuando ves ese tipo de interés, pues sabes que no es para algo bueno. Cuando la gente no tiene inconveniente en esperar un poquito, pues sabes que al final esa persona no lo quiere para hacer ningún mal", subraya.

Y añade que quienes suelen hacer este tipo de solicitudes prefieren gestionar todo a distancia, por teléfono, sin acudir presencialmente al centro porque "no quieren dar la cara".

Por su parte, desde la asociación SOS Animal han difundido una campaña preventiva para insistir en que ningún gato debe entregarse a personas desconocidas sin las comprobaciones necesarias, pues "una adopción responsable debe incluir una entrevista previa con la persona adoptante, la valoración del entorno en el que vivirá el animal, la formalización de un contrato y un seguimiento posterior".

Animales como regalos

El otro gran reto llega en Navidad, cuando algunos animales regalados terminan abandonados en la calle e incluso se han encontrado casos extremos en los que intentan extirparles el microchip para evitar responsabilidades legales.

Si bien desde la protectora de Albatera no pausan las adopciones, se tiene especial cuidado a la hora de realizar los cuestionarios previos para evitar que los animales sean acogidos como un capricho temporal.

"Procuramos acertar y, bueno, cuando nos equivocamos, pues nada, nos toca asumirlo y volver a recoger el animal porque vale la pena que vuelva a entrar en el centro, que al final esté en la calle", reconoce Martínez.

El trabajador advierte de que estos animales llevan microchip y están identificados, por lo que pueden identificar al dueño para ponerlo en conocimiento de las autoridades y sancionarle.

Los casos más extremos a los que se ha enfrentado la protectora son los de dueños "les cortan en el cuello para retirar el microchip y evitar ser rastreados", lamenta.

Desde SOS Animal recuerdan que la adopción debe partir de una decisión meditada, "no de una fecha señalada". Por eso, subrayan, "un animal nunca debería entregarse como regalo sorpresa sin que la persona que va a convivir con él haya participado activamente en la decisión. La responsabilidad debe ser compartida por quienes van a cuidarlo, y todos deben comprender lo que implica su llegada".