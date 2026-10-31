Duras críticas en el seno del TC: acusan a la mayoría progresista de deformar la ley valenciana para anular la protección litoral

La sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana (que se anunció la semana pasada) ha provocado una profunda fractura en el seno del órgano de garantías, plasmada en un voto particular de inusitada dureza verbal. Los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño no solo han manifestado su abierta disconformidad jurídica con el fallo que tumba la protección de los núcleos tradicionales costeros valencianos, sino que han acusado directamente a la mayoría del órgano de actuar con un doble rasero territorial.

En un escrito demoledor por el tono y las formas empleadas, los firmantes censuran la "desconcertante beligerancia que destila la sentencia para con el legislador autonómico valenciano, que contrasta vivamente con la obsequiosa deferencia que últimamente se ha empleado en relación con otros". En referencia a otras legislaciones autonómicas.

El núcleo de la discrepancia jurídica se centra en el abandono del tradicional principio de conservación de las normas y de la fórmula de la "interpretación conforme", una herramienta moderadora y conciliadora que el propio Constitucional ha utilizado históricamente para salvar leyes territoriales y buscar puntos de encuentro competenciales en lugar de colisiones frontales.

Los tres magistrados recuerdan precedentes directos como la sentencia dictada en 2015 sobre la legislación litoral de Canarias, donde el tribunal avaló un censo autonómico de edificaciones sobre el dominio público entendiendo de manera integradora que no se cuestionaba la potestad final del Estado. En cambio, para el caso valenciano, los magistrados denuncian que la mayoría que encabeza la vicepresidenta Inmaculada Montalbán ha optado por un camino inverso y destructivo, aplicando un razonamiento "poco razonable" y construyendo un silogismo artificioso para justificar la inconstitucionalidad.

Según argumenta el voto discrepante, la sentencia incurre en una auténtica "deformación en que incurre el enjuiciamiento" al hacerle decir a la ley autonómica lo que en ningún momento dice. Los magistrados explican que el fallo mayoritario asume que, cuando la norma remite a la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (cuyo régimen prohíbe el derribo de inmuebles catalogados), se está pretendiendo blindar las edificaciones con carácter excluyente frente a las leyes estatales.

Por el contrario, los firmantes sostienen que la norma de las Cortes Valencianas concurría legítimamente sobre el litoral sin desplazar la competencia estatal sobre el demanio, terminando el ámbito autonómico allí donde empieza el estatal, por lo que hubiera bastado una lectura armónica para preservar la constitucionalidad del precepto.

La crítica de los magistrados resulta todavía más rotunda al enjuiciar la anulación de la disposición adicional cuarta, referida a la creación de un inventario público de terrenos degradados en la costa. El voto particular tacha de incomprensible que la sentencia aprecie una "interferencia" competencial por el simple hecho de que la administración autonómica sistematice sus análisis técnicos antes de pedir al Estado la desafectación del dominio marítimo-terrestre.

Los discrepantes ironizan señalando que, tras este pronunciamiento, la Generalitat podrá seguir formulando las mismas peticiones de desafectación al Ministerio, pero con la única y absurda diferencia práctica de que, en lugar de hacer públicas y transparentes sus conclusiones en un registro al servicio de la ciudadanía, "deberá mantener sus conclusiones dispersas por expedientes y ocultas en un despacho". A este texto se añade el pronunciamiento individual del magistrado Ricardo Enríquez Sancho, quien también votó en contra al considerar que los artículos impugnados eran plenamente compatibles con la normativa básica estatal.

Este nítido reproche interno expone las costuras de una resolución emitida en un escenario de máxima convulsión institucional, con las Cortes Generales disueltas y las formaciones políticas inmersas en plena precampaña electoral. Más allá de la repercusión inmediata sobre las órdenes de derribo pendientes en núcleos como la playa de Babilonia en Guardamar o Les Deveses en Dénia, los términos del voto particular cargan de munición política y argumental a la Generalitat.

La denuncia explícita de un trato desigual y hostil hacia la Comunitat Valenciana frente a la flexibilidad exhibida hacia otros territorios traslada el conflicto de protección costero desde el estricto debate administrativo hasta el epicentro del debate sobre la imparcialidad del tribunal de garantías y el modelo de equilibrio autonómico.