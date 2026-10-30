El alcalde de Sant Joan critica al PSOE por presentar denuncias "electoralistas para dañar al Gobierno local"

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha criticado las denuncias que las concejalas socialistas Esther Donate y Eva Delgado han presentado contra él por un presunto delito de prevaricación en la gestión de las escuelas deportivas municipales al calificarlas de "electoralistas" y tener intención de "dañar al Gobierno local".

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante investiga al alcalde del PP a raíz de una denuncia presentada tras detectar que el Ayuntamiento había continuado abonando facturas a la empresa encargada de las escuelas deportivas municipales durante más de cuatro años sin un contrato en vigor. Los pagos superarían los 1,5 millones de euros.

Tras hacerse pública la investigación de Anticorrupción al alcalde, Román ha cargado contra las concejalas señalando que "llevan tres años sin digerir los resultados electorales y son capaces de hacer cualquier cosa para dañar al Gobierno local del PP, desde rechazar el pago de facturas a proveedores locales, hasta llegar a utilizar la vía penal para denunciar al alcalde. La denuncia está interpuesta con claros fines electoralistas dado que el actual contrato en vigor está adjudicado desde diciembre de 2025".

"Prueba de su mala fe es que ni siquiera han acudido a la vía contenciosa tratándose de una herramienta actual en la administración. Además, han pretendido denunciar al alcalde por hasta seis delitos y la propia Fiscalía los ha reducido en todo caso a un solo presunto delito", ha añadido el regidor.

Así, ha aclarado que está dispuesto a "colaborar al máximo con la Justicia teniendo en cuenta que ni siquiera el juzgado se ha pronunciado todavía sobre lo que solicitan las denunciantes socialistas".

Por otro lado, ha recordado que las dos concejalas "están denunciando hechos que comienzan bajo el mandato del anterior alcalde socialista, bajo la Concejalía de Contratación dirigida por otro socialista y en la que la socialista Esther Donate formaba parte de la Junta de Gobierno Local, órgano que adjudicó el contrato en cuestión a esta empresa".

Y ha asegurado que las socialistas ya presentaron una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude que no ha prosperado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Esther Donate, ha recordado que "desde 2023 venimos advirtiendo de esta situación irregular por parte del concejal de Deportes y alcalde del PP, Santiago Román, denunciando que se estaba prestando un servicio sin contrato y reclamando reiteradamente que se licitara para garantizar la legalidad y la transparencia".

"Sin embargo, durante más de tres años ha permitido que esta situación continuara, abonando facturas directamente a una empresa sin contrato", ha señalado Donate, quien ha insistido en que las advertencias del PSOE no fueron atendidas y que la situación se prolongó sin una solución.

"Consideramos que estos hechos podrían constituir graves irregularidades administrativas e incluso derivar en responsabilidades penales. Por ello, ante la falta de soluciones por parte del alcalde, decidimos ponerlos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción para que investigue y determine las posibles responsabilidades", ha explicado la portavoz socialista.