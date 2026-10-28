La joven alicantina que buscan en el accidente en una imagen difundida por su familia en redes sociales. Redes sociales

La desaparecida era una de las pasajeras del vagón 8 y podría ser una de las 64 víctimas mortales contabilizadas por el momento.

Buscan a Adriana, una joven alicantina que viajaba en el tren de Renfe que ha chocado contra el Iryo

Adriana, una joven alicantina que viajaba en el AVE de Renfe en dirección Madrid-Sevilla, es una de las personas desaparecidas en el trágico choque que ha ocasionado la muerte de al menos 64 personas y más de 179 heridos cerca de Toledo.

La joven viajaba en el vagón 8 del tren de Renfe que ha colisionado contra el tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía entre Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118, a las 8.54 horas.

Familiares y amigos de la alicantina han publicado en redes sociales información sobre la joven para tratar de dar con ella y han pedido colaboración para tratar de dar con su paradero.

"Llevaba chaqueta y pantalón azul. No damos con ella, cualquier información se agradece", han publicado en redes sociales.

Adriana era una de las 397 personas que viajaban en el tren AVE de Renfe del fabricante Siemens que ha colisionado contra otro de Iryo de Hitachi (con 147 pasajeros a bordo) que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

El AVE 2080 habría partido de Madrid a las 8.00 horas con destino a Sevilla chocando con el convoy de Iryo 6076.

El tren de Iryo estaba parado y el de Renfe ha colisionado con él por detrás, lo que ha causado que hayan descarrilado varios vagones del tren Iryo.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios de la zona, tres helicópteros sanitarios y dos UVI móviles, dentro del dispositivo desplegado para atender a los afectados y trasladar los cuerpos de las víctimas.

La Guardia Civil ha habilitado varios puntos para recoger muestras de ADN de familiares para identificar a las víctimas mortales.

El accidente se produce nueve meses después del ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ocasionó la muerte de 46 personas también por una colisión entre un tren de Iryo y otro de Renfe y en el que falleció una vecina de Villena.

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