La Generalitat Valenciana reabre la última de la quincena de carreteras autonómicas afectadas por la dana Adam

Una semana después de la dana Adam, la Generalitat ha reabierto al tráfico la última de las 14 carreteras de titularidad autonómica afectadas por el temporal, la CV-700 a la altura de Onda, tras completar los trabajos necesarios para restablecer la circulación.

Los equipos de conservación de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación han trabajado de forma continuada toda la semana para resolver las incidencias provocadas por las inundaciones, las acumulaciones de agua, los arrastres y los desprendimientos, especialmente en las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

El episodio meteorológico afectó a más de 80 kilómetros de la red autonómica de carreteras, con especial incidencia en las carreteras CV-700 y CV-715, que concentraron un mayor número de tramos afectados por acumulaciones de agua, arrastres y caída de árboles.

Tal y como ha informado la Administración autonómica, la última actuación se ha producido con la finalización de las actuaciones en la CV-700, que permanecía cerrada porque aún había acumulaciones de agua debido a su cercanía a la zona de marjal.

La mayoría de las carreteras se pudieron reabrir el mismo martes 20 de octubre gracias a que los equipos de conservación actuaron en las vías CV-70, CV-720, CV-755 y CV-773. Los equipos de conservación priorizaron la actuación en la CV-60 para señalizar y limpiar los elementos de drenaje que permitían evacuar las acumulaciones de agua, además de retirar desprendimientos de la calzada.

Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza y mantenimiento preventivo en una veintena de carreteras, con actuaciones sobre cunetas, imbornales, pasos y otras obras de drenaje. Los trabajos se extendieron también a carreteras de la provincia de Castellón, entre ellas la CV-173, la CV-183 y la CV-205, afectadas por las consecuencias del episodio de lluvias.

Con la reapertura de la última vía pendiente, la Generalitat completa las actuaciones de emergencia necesarias para recuperar la circulación en la quincena de carreteras autonómicas afectadas por la dana Adam y restablecer la movilidad en los tramos dañados por el temporal.

372 incidencias

El Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM), encargado de recopilar la información del estado de las carreteras autonómicas y provinciales, gestionó un total de 372 incidencias durante el episodio de lluvias, de las que 200 se registraron el 19 de octubre, la jornada de mayor actividad.

Más de la mitad de las incidencias estuvieron directamente relacionadas con las afecciones a las infraestructuras causadas por el fenómeno meteorológico, como inundaciones, desprendimientos, arrastres y caídas de árboles.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, las lluvias afectaron a 42 carreteras de distintas titularidades: 18 de la Diputación de Alicante, 14 de la Generalitat, siete de la Diputación de Valencia, dos municipales y una de titularidad estatal.

La sala de control del CEGESEM centralizó la información sobre el estado de las vías y coordinó el seguimiento de los avisos y de los trabajos realizados, en colaboración con los servicios territoriales y los equipos de conservación.