Iván Redondo desembarca en Alicante con su teoría de la remontada del PSOE el 29-N

El analista político Iván Redondo ha sido el protagonista de la última conferencia circular del Cámara Business Club de Alicante, donde venía a presentar su último libro, El Manual. Una cita organizada antes de que Pedro Sánchez disolviese las Cortes Generales y abocase a España a unas nuevas elecciones generales después de que la Cámara Baja tumbase su proyecto de decretos sobre la vivienda. Entre el público había muchas caras de políticos socialistas locales e incluso algunos de Compromís. Ninguno de PP o Vox.

El que fuera director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021 con Sánchez, ha asegurado "en las elecciones del 29-N el PSOE va a ganar en votos y escaños pese a que a estas alturas la mayoría absoluta está en el bloque de PP y Vox".

Aunque asegura que dentro de 6 domingos, y conforme vayan pasando las semanas, se irá desinflando lo que él ha denominado "consorcio PP-Vox" antes de que ambas formaciones formalicen un acuerdo para concurrir en el Senado.

La tesis de Redondo es que el crecimiento de Vox puede restar escaños al PP en determinadas circunscripciones. Y para ello ha puesto el ejemplo de Ciudadanos en 2019. Según el analista cercano a la Moncloa, lo que importa es cómo se distribuyen territorialmente los votos de la derecha y qué candidaturas concentran los apoyos. Así, no ha dudado en declarar que "el PP está fabricando votantes de Vox".

Además, otro dato a tener en cuenta es el de la participación. Para Redondo, con un aumento de la participación del 74-77% (entre 4 y 7 puntos más alta que la de 2023) el 29-N, este factor influye más hacia la izquierda que hacia el bloque conservador ya que según el analista el bloque de la derecha lleva años moviéndose alrededor techo de 12 millones de votos. Por eso para el analista es especialmente importante cuánto consiga movilizar la izquierda.

Para Redondo la principal pregunta de estas elecciones va a ser "¿quién protege mejor mis derechos, Sánchez o Feijóo?" aunque, a respuesta de una intervención de uno de los invitados en la charla ha reconocido que de lo que deberían preocuparse los ciudadanos en estas elecciones es "¿cómo va a influir la IA en nuestras vidas en los próximos años?".

"En la noche electoral hay dos posibles ganadores, o Sánchez o Abascal", ha llegado a señalar Redondo que ha reiterado que existe una tendencia a la "voxificación del PP" ya que es el partido que está marcando la agenda de los temas a los que se está viendo abocado el PP. En este sentido ha añadido que del programa "Contrato" de Feijóo nadie está hablando pero que desde que Figaredo sacó a relucir el tema de las pensiones se ha convertido en uno de los ejes de la campaña.

Para el analista, la esperanza de la izquierda es que "unos 700.000 electores que votaron a Sánchez en 2023" regresen a su voto de hace tres años porque "ahora aparecen en encuestas vinculados al PP o a Vox". En suma, que la izquierda dispone de una reserva de votantes desmovilizados suficiente para estrechar la distancia con la derecha.