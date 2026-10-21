Estos son los cabezas de la lista de Vox para Alicante en las elecciones del 29-N: apuesta por la continuidad

Vox avanza cuáles son las caras con las que aspira a conseguir diputados en la próxima convocatoria del 29 de noviembre. Y ahí lo hace con una apuesta por la continuidad en la que repiten dos de los que ya estaban en el Congreso y una tercera que ha pasado por las Cortes Valencianas.

David García Gomis, que ya es diputado nacional desde 2023, encabeza la opción desde Alicante. Le consideran un perfil con empaque, en el que se valora que es muy activo en redes y que tiene un perfil "muy obrero".

La número dos en las listas es Ana María Cerdán, la actual portavoz de Vox en Villena, y que fue diputada en las Cortes en la anterior legislatura, del 2019 al 2023.

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En tercer lugar está José María Sánchez García, quien actualmente ya ocupaba esa posición en Madrid. Este mismo año fue expulsado del Congreso por encararse con otros miembros del mismo durante una sesión.

En el orden de las listas, como recuerdan fuentes de la formación a EL ESPAÑOL, se tiene en cuenta la Ley Orgánica de Representación Paritaria, que obliga a la alternancia de mujeres y hombres, frente a la anterior que permitía que los partidos lo repartieran por tramos de cinco.

En las elecciones de 2023 la formación que lidera Santiago Abascal obtuvo dos diputados, cuando quedó en 33. En las de 2019 llegó a sumar 52 y, de esos, tres venían de la provincia de Alicante. Las esperanzas de la formación están en superar los resultados más recientes y obtener al menos el trío avanzado este martes.

En la provincia de Castellón lidera la lista Alberto Asarta Cuevas y la actual presidenta de las Cortes Valencianas, María de los Llanos Massó Linares, está en segunda posición. La tercera posición es para David Muñoz Pérez.

En la provincia de Valencia es Ignacio Gil Lázaro quien la encabeza, seguido por Ana Bellver, Carlos Flores y, en cuarto lugar, María Gozálbez.

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