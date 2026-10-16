María Teresa Pérez se perfila como número 1 por Alicante de la nueva confluencia de izquierdas en Alicante

Las formaciones políticas a la izquierda del PSOE en la Comunitat Valenciana han cerrado un pacto unitario para concurrir de forma conjunta en las elecciones generales del próximo 29N bajo la denominación electoral Compromís-Front Valencià.

En virtud del acuerdo alcanzado entre Compromís, Esquerra Unida (EUPV), Podem y Esquerra Republicana (ERPV), según cuenta Europa Press, la formación morada asumirá el número uno de la lista por la circunscripción de Alicante. Y según apuntan fuentes de estas formaciones a EL ESPAÑOL, para este puesto se perfila María Teresa Pérez, actual coordinadora autonómica de Podem en la Comunitat Valenciana y exdirectora general del Instituto de la Juventud (Injuve).

El acuerdo electoral se ha formalizado en el último día del plazo legal previsto para la inscripción de coaliciones. La entente definitiva se ha producido después de que el Consell Polític Nacional de EUPV recondujera su posición previa, que la noche anterior rechazaba la integración con un 75 % de los votos, y respaldara la propuesta ajustada con un 66 % de apoyos.

La rectificación interna de Esquerra Unida se fundamentó en la inclusión explícita del término Compromís-Front Valencià en la marca electoral y en la presencia visible de los logotipos de todas las organizaciones en la papeleta.

Las bases de Podemos avalaron la integración con un 87,7 % de los votos en la consulta ciudadana. El reparto de encabezamientos establece que Compromís ostentará los primeros puestos en Valencia y Castellón, mientras que Podem liderará la lista alicantina.

Asimismo, EUPV contará con el puesto número tres por Valencia, que ocupará Lara Manyes. Tras la fumata blanca, el hasta ahora diputado nacional de EUPV, Nahuel González, anunció que daba "un paso al lado" para priorizar la unidad.

Perfil de María Teresa Pérez

María Teresa Pérez Díaz (Petrer, Alicante, 1993) es periodista y dirigente política. Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, realizó un máster en Reporterismo de Televisión (URJC) y se especializó en Política Mediática con un máster en la Universidad Complutense.

En el ámbito profesional, trabajó en departamentos de comunicación como EFE TV y en la sección de Desayunos Informativos de la Agencia Europa Press.

Su andadura en el Congreso de los Diputados comenzó a los 25 años, al ser elegida diputada nacional por Alicante en las elecciones generales de abril de 2019, convirtiéndose en la tercera parlamentaria más joven de la XIII Legislatura.

En el hemiciclo destacó por llevar al debate nacional las reivindicaciones laborales de las mujeres aparadoras del calzado alicantino, hija y nieta de trabajadoras del sector, prometió intervenir con zapatos fabricados por su madre, así como la defensa medioambiental tras los daños causados por la DANA.

Tras las elecciones de noviembre de 2019, fue nombrada en febrero de 2020 directora general del Instituto de la Juventud (Injuve) a propuesta de Pablo Iglesias, siendo a sus 26 años el alto cargo de gobierno más joven del Ejecutivo de coalición, responsabilidad que desempeñó hasta junio de 2023.

En la estructura orgánica de Podemos, ha formado parte del Consejo Ciudadano Estatal y ejerció como secretaria de Relaciones Institucionales y portavoz de la formación en la Comunitat Valenciana. En la actualidad, ejerce la coordinación autonómica de Podem en la Comunitat Valenciana.

Movilización para el 29N

Desde la dirección de la coalición señalan que la confluencia responde a la responsabilidad política de construir un bloque amplio para movilizar al electorado progresista el 29N con una única papeleta.