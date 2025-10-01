Salvan la vida de una mujer tras caer al agua en el Puerto de Alicante y practicarle una RCP

La intervención de varios agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad Portuaria de Alicante ha evitado la muerte de una mujer que cayó al agua de madrugada en el muelle 8. La víctima fue rescatada inconsciente y sin pulso, pero logró recuperarse gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas durante varios minutos.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre, en torno a las 2.30 horas, cuando un vigilante, un policía portuario y un particular lograron sacar del mar a la mujer.

Al comprobar que no respiraba ni tenía pulso, los agentes iniciaron la RCP siguiendo turnos cada dos minutos para mantener la asistencia constante hasta la llegada de los sanitarios.

Según ha adelantado la Agencia EFE, la coordinación fue clave para mantenerla con vida. Los actuantes colocaron a la víctima en posición de seguridad e incluso prepararon un desfibrilador portátil (DESA) para tratar un posible paro cardiorrespiratorio.

Tras varios minutos, la mujer expulsó agua por las vías respiratorias y recuperó signos vitales.

Los sanitarios de una ambulancia continuaron con la asistencia en el lugar y la trasladaron al hospital General de Alicante con pronóstico reservado. A los pocos días, recibió el alta en buen estado y sin secuelas, según ha informado la Policía Nacional.

Muertes por suicidio

El suicidio sigue siendo una de las grandes preocupaciones de salud pública en España. Durante 2024 se registraron 3.846 fallecimientos por esta causa, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). El promedio se mantiene en torno a 10 u 11 personas al día.

Se trata de la principal causa de mortalidad externa en el país, por encima de los accidentes de tráfico. El Ministerio de Sanidad ha subrayado que la reducción de los últimos dos años es significativa, pero insiste en la necesidad de reforzar la prevención y la atención a la salud mental.

En paralelo, sucesos como el ocurrido en el puerto de Alicante ponen de relieve la importancia de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y de la rápida coordinación entre ciudadanos, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

Cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas extrahospitalarias en España, y apenas un 15% de las víctimas recibe asistencia mediante RCP antes de la llegada de los sanitarios.

La importancia de la RCP

La falta de formación generalizada explica que la mayoría de las intervenciones recaigan en profesionales. Sin embargo, la experiencia demuestra que una RCP realizada a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La reanimación cardiopulmonar consiste en una serie de maniobras de emergencia que buscan mantener la circulación sanguínea y el aporte de oxígeno al cerebro hasta que los equipos médicos tomen el relevo.

El uso de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), presentes en muchos espacios públicos, multiplica las posibilidades de supervivencia en un paro cardiorrespiratorio. Su manejo es sencillo y está diseñado para que cualquier persona pueda aplicarlo siguiendo las instrucciones del propio dispositivo.