La Nucía realiza el primer simulacro de inundación en la Marina Baixa con la coordinación del 112 CV

La Nucía ha puesto a prueba su capacidad de respuesta ante una emergencia con un simulacro de inundación del pasado jueves, coordinado por el 112 Comunitat Valenciana.

El ejercicio, enmarcado en el Plan Territorial Municipal de Riesgo de Emergencias, sirvió para comprobar la coordinación entre todos los cuerpos de seguridad y asistencia implicados, desde Bomberos y Guardia Civil hasta Policía Local, Protección Civil, USAR-13, ambulancias y la Brigada Municipal de Emergencias.

Se trata del primer simulacro de estas características en la Marina Baixa y uno de los pioneros en la provincia y en la Comunitat. El Ayuntamiento prevé repetirlo de forma anual para garantizar que el plan de emergencias esté actualizado, testado y preparado ante una posible situación real.

La rotura de una presa

El simulacro recreó la rotura de la presa del pantano de Guadalest y la posterior inundación del río a su paso por La Nucía. Tras recibir el aviso del 112 CV a las 19 horas, el Ayuntamiento activó el nivel de Alerta 1 del Plan de Emergencias y puso en marcha todos los protocolos previstos.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se instaló en la entrada de la urbanización El Tossal, junto a la CV-760, un punto seguro y cercano a la zona afectada.

Allí se reunieron los mandos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, USAR-13, Ambulancias y la Brigada Municipal de Emergencias, además del alcalde y varios concejales. Desde este centro, a través del sistema TETRA, se coordinó la intervención de todas las unidades.

Los vecinos de las áreas en riesgo recibieron un mensaje de aviso con instrucciones de confinamiento o evacuación, según la cercanía al río.

El centro de recepción de medios se habilitó junto al PMA, con ambulancias y un minibús preparado para posibles traslados.

También se desplegaron equipos de Protección Civil, Policía Local y la Brigada de Emergencias en los caminos rurales para cortar accesos y dirigir el tráfico hacia la CV-760.

Una coordinación "perfecta"

A la finalización, Juan Carlos Torres, suboficial jefe de Parque de Bomberos de Benidorm afirmaba que el “simulacro de inundación”.

“La verdad es que la coordinación ha sido perfecta, ha sido el primer simulacro que realiza La Nucía en cuanto a su Plan Territorial de Emergencias. Se ha simulado una inundación en el Riu Guadalest a su paso por la localidad. Hemos establecido un puesto de mando (PMA), donde hemos estado todos coordinados, unidades de intervención, logística y apoyo", afirma.

"Ha salido todo perfecto. Los Planes Territoriales Municipales hay que revisarlos y realizar un mínimo de simulacros anuales como hemos estado hablando con el alcalde, en este caso” concluyó Torres.

¿Objetivos?: "Estar preparados"

“Hemos realizado este simulacro de inundación coordinados por el 112 CV, queremos agradecer a todas las unidades de intervención que han participado: Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Brigada Municipal Emergencias, Ambulancias, USAR-13 y todo el apoyo logístico, ya que ha sido todo un éxito", afirma.

Desde el puesto avanzado se ha coordinado toda la intervención del simulacro, cortando todos los accesos al Riu Guadalest, comunicando a los vecinos que viven cerca de las zonas inundables. Ha sido un trabajo importante, para que todo esté automatizado y mecanizado para que en caso de emergencia real tengamos una gran “coordinación” y la “comunicación” necesaria.

El Ayuntamiento ha comprado un sistema de comunicación “TETRA” (integrada en la Red COMDES del 112 CV) por si hay una caída de la comunicación o saturación de las líneas, poder comunicarse con el resto de unidades de intervención.

Esperemos no tener que abordar una emergencia de estas características pero hay que estar preparados y entrenarlo, como hemos hecho hoy, dentro el Plan Territorial Municipal de Emergencias actualizado, preparado y testado anualmente.

"El objetivo es estar preparados ante una emergencia real" afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.