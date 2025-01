Courtney busca el cadáver de su hermano John, el británico desaparecido en Alicante: "Lo han asesinado"

La familia George ha pasado la Navidad y la Nochevieja en Alicante como muchos otros británicos, pero no disfrutaron de las festividades ni hubo brindis. Se dedicaron a buscar el cadáver de John George, que creen que ha sido asesinado en algún punto de la provincia.

Este hombre, de 37 años y padre de dos hijos, llegó de Belfast a comienzos de diciembre y desde el día 14 se perdió su rastro, según la familia. Debería haber vuelto a casa para pasar la Navidad con su familia en la capital de Irlanda del Norte, pero no cogió su vuelo del día 18, lo que encendió todas las alarmas.

Su hermana Courtney explica que, tras días de no saber nada de su hermano, tomaron un vuelo y se plantaron en Alicante. Lo mismo hicieron tíos, primos y otros parientes, llegando a ser más de 40 personas en Alicante con un único objetivo: encontrar el cuerpo de John.

La Guardia Civil está llevando el caso como una desaparición más, pero la familia está convencida de que ha sido asesinado y escondido en algún lugar de Torrevieja o Benidorm.

Cada día se reúnen para realizar batidas de búsqueda en diferentes áreas. EL ESPAÑOL de Alicante los ha acompañado en una de sus salidas, que se realizan en varios puntos de Torrevieja simultáneamente con varios grupos para abarcar más terreno.

Punto de encuentro para iniciar la búsqueda. J.V.

Sobre las 12:00 horas, y mientras decenas de personas aprovechan los 16 grados de temperatura en la turística localidad para caminar o salir con la bicicleta, parte de la familia y allegados, con gorras y ropa deportiva, se reúnen a escasos metros de la casa donde creen que falleció para comenzar otra jornada de búsqueda.

Esta vez están más esperanzados de dar con él gracias al desembarco en la localidad del grupo de rescate K9 de Irlanda del Norte, especializado en buscar personas desaparecidas y víctimas con perros rastreadores. Ocho de estos voluntarios se han desplazado a Alicante junto a dos canes, que han trabajado en tragedias como los terremotos de Turquía en 2023.

El grupo especial busca en una amplia zona de Torrevieja con vegetación, mientras que los demás se mueven por otras zonas de la localidad cercanas al que creen que es el escenario del crimen para no distraer a los perros en su búsqueda.

La casa (de color blanco), donde la familia cree que asesinaron a John. J.V.

Las labores se llevan a cabo en los alrededores de una vivienda de la calle Lago de Sanabria, donde, según Courtney, un supuesto amigo habría acabado con él tras una discusión.

El sospechoso

"Hace poco perdimos a un primo, y todos estábamos muy tristes. John dijo que necesitaba unas vacaciones y su amigo que vivía aquí lo animó a venir", explica Courtney durante la batida de búsqueda cerca del Rancho Blanco.

"Este amigo tiene una tienda de cannabis, y a John le gustaba fumar, pero era una mala persona; estaba relacionado con drogas y con armas. No tenemos pruebas, pero creemos que ha sido él. No colabora en la investigación, no sabemos dónde está y dice que no sabe nada", apunta.

Camino hacia la zona de búsqueda. J.V.

"Todo esto es muy extraño. Pienso que pudo haber sido una pelea que salió mal. John fue un gran campeón de boxeo en Irlanda del Norte, sabía defenderse y era muy fuerte, pero algo pudo salir mal", señala.

Su hermana asegura que "John siempre llamaba a casa, grababa todo y estaba activo en redes sociales, pero de repente dejó de contestar. A los tres días, entramos en pánico y vinimos a buscarlo".

Courtney buscando el cuerpo de su hermano en Torrevieja. J.V.

Courtney está segura de que ha fallecido y se han deshecho de él y, contrariamente a los deseos de los familiares en estos casos, destaca que no quiere saber qué ha pasado."No quiero saber nada de esto, no quiero justicia, solo quiero llevar el cuerpo de vuelta a casa, enterrarlo y ponerle unas bonitas flores para que sus hijos se sientan orgullosos de su tía".

Cuestionada por uno de los últimos vídeos de John, en el que se dirige a su amigo desde una casa y dice estar con la mafia rusa, su hermana dice que "no sabe nada" y afirma que cree que el culpable es alguien "más cercano".

Apoyo en Belfast

Desde que llegaron, repiten esta búsqueda todos los días y van descartando localizaciones, e indica que "una vez lo tengamos en casa, nunca volveremos aquí".

"Después de esta experiencia, me encantaría hacer algo que pueda ayudar a otras personas. Cuando todo se resuelva, ayudaré a las personas que estén pasando por lo mismo que yo, me aseguraré de estar ahí para ellos", comenta.

Otra zona de búsqueda.

Mientras tanto, en Belfast, centenares de personas comparten el dolor de la familia y muestran su apoyo en su búsqueda con oraciones y vigilias. "Está habiendo un apoyo increíble. Todo el mundo está siendo muy amable y tiene a John en sus pensamientos. Belfast es una ciudad pequeña y, aunque hay una historia complicada entre católicos y protestantes, no hay conflictos cuando se trata de ayudarnos mutuamente", concluye.