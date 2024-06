¿Dónde es festivo el día 24 de junio en honor a San Juan, en la provincia de Alicante?

Pese a la que el día San Juan, 24 de junio, está declarado por las Cortes Valencianas como festividad autonómica, no todos los municipios de la provincia de Alicante lo han asumido como festivo. De hecho, tan sólo tres municipios de la provincia gozan de este día como festivo. Y es que este año está considerado por el pleno del Consell celebrado en septiembre de 2023 como "retribuido y recuperable" en la normativa laboral.

La ciudad de Alicante celebra sus fiestas de Hogueras y los municipios de Catral y Sant Joan d'Alacant reconocen este lunes próximo como festivo. El resto de los 141 municipios de la provincia, no. De este modo, allí donde no es festivo oficial, queda en manos de los trabajadores decidir si quieren trabajar o no. Y si lo hacen, deben devolver a su empresa las horas no trabajadas en otro momento del año.

El Colegio de Graduados Sociales de Valencia ya emitió en 2021 una circular ante un hecho similar en que intentaba aclarar las dudas respecto de esta situación: "La recuperación debe producirse incrementando la jornada en días que ya estuviesen previstos como de trabajo, no añadiendo más días de trabajo, como tampoco reduciendo posibles días de permiso por asuntos propios o similares, lo que solo sería posible si hay pacto al respecto".

También, que "cuando se fije la recuperación la empresa debe respetar las necesidades individuales de personas que tengan obligaciones de conciliación y especialmente las situaciones de reducción de jornada por cuidados, para buscar una solución que no cuestione los derechos de conciliación de las personas afectadas".

Las otras fiestas

En el caso de Catral, la jornada de San Juan es el día grande de sus fiestas patronales en honor de San Juan Bautista. Este hecho conmemora cómo en el siglo XIII la Corona Aragonesa acabó con la hegemonía islámica en el municipio. Jaime I de Aragón, aliado de Alfonso X el Sabio, llegó hasta la localidad de la Vega Baja en 1265 durante la sublevación mudéjar y sustituyó el culto de la antigua mezquita en un templo cristiano bajo la advocación de San Juan Bautista.

También Sant Joan d'Alacant tiene a San Juan Bautista como su patrón y celebra del 20 al 24 de junio sus fiestas de Hogueras (en la avenida La Rambla, frente al colegio Cristo de la Paz y en la Plaza de la Constitución), con ofrenda de flores y dos cremás. Una, la de la Hoguera Tradicional "Isidro Buades" en la noche del 23, y las de la noche del 24 de junio.

Por su parte, los municipios de Alcalalí, en Marina Alta, enclavado en el Valle de Pop (25 y 26 de junio) y Rojales, en la Vega Baja (29 de junio), también reconocen festivos locales la próxima semana. En el caso de Alcalalí se celebra tanto San Juan Mosquera como el Santísimo Cristo de la Salud. En el caso de Rojales, se celebra que su patrón San Pedro Apóstol y se celebran conjuntamente las fiestas de Moros y Cristianos.