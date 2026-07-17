El incendio de Orés se desata con más de 12.000 hectáreas calcinadas: es el peor en al menos 4 años en Aragón

El incendio de Orés pasará a formar parte de la historia negra de los grandes incendios forestales de Aragón. Aunque durante la noche se ha intensificado el trabajo de las cuadrillas terrestres, las llamas siguen desatadas.

El propio Gobierno de Aragón reconoce que el avance ha sido "significativo" esta pasada madrugada. Tanto que de las 7.600 hectáreas arrasadas de las que se hablaba por la noche se ha pasado a nada menos que 12.000.

Hacía años que la Comunidad no tenía un incendio tan grave. Para encontrar un precedente hay que remontarse a las alrededor de 13.500 hectáreas calcinadas en Ateca (Zaragoza) en julio de 2022. No obstante, esta triste marca quedará ampliamente superada en las próximas horas.

También podría superar las 14.146 hectáreas que se quemaron en Luna en 2015 y está por ver si rebasa las entre 18.000 y 20.000 que ardieron en Villarluengo (Teruel) en 1994.

Por el momento siguen desalojadas las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo y no hay previsión de que los vecinos puedan volver a corto plazo.

También hay cortes de carretera en la A-1204, la CV-813 y la A-1202.

Durante la noche se ha tenido que proteger Malpica de Arba y Uncastillo porque el fuego ha cercado ambos pueblos.

En estos momentos, se sigue trabajando sobre el terreno. Y se sigue haciendo con toda la 'artillería', con helicópteros, hidroaviones, autobombas, bulldozers y apoyos de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Cambio de viento

Florencio Pascual, jefe de intervención de los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ), ha sido testigo directo de lo complicada que ha sido esta noche.

"En Uncastillo ha impactado de nuevo el frente con el cambio de viento sobre la 1.00. El fuego ha cambiado totalmente de dirección. Tanto los medios de la DPZ como Bomberos de Navarra y la Unidad Militar de Emergencias (UME) hemos conseguido evitar que penetre en la población. A falta de una confirmación total, creemos que no hay viviendas ni instalaciones afectadas", contaba.

Los otros incendios

El de Orés es, con diferencia, el incendio que más preocupa en estos momentos en Aragón, pero no el único.

El declarado en Jánovas (Huesca) continúa activo, aunque presenta una evolución favorable.

En este caso, el operativo del Gobierno de Aragón mantiene también el seguimiento y las labores de extinción sobre el terreno.

La situación es similar en los de Castanesa y La Fueva, que se encuentran en proceso de estabilización.

La nota negativa la pone el foco de Peña Montañesa, que continúa activo.

De cara a las próximas horas, la previsión es que siga trabajando sobre el terreno una brigada helitransportada del Gobierno de Aragón. Se contará, además, con cuadrillas terrestres que serán trasladadas en helicóptero para atender las posibles reproducciones que puedan producirse en el resto de puntos.