El vídeo de padres enseñando a sus hijos a masturbarse que levanta ampollas

"Algunas personas lo llaman jugar con uno mismo, otros sacudir la serpiente o ahogar al pollo", explica el padre, a lo que el hijo responde: "nunca lo había oído, pero me parece una falta de respeto para los pollos". Así comienza un vídeo publicado en Facebook por WatchCut en el que varios padres explican a sus hijos qué es la masturbación.

Como era de esperar, un vídeo con esta temática se ha viralizado rápidamente superando los 2 millones de reproducciones, ha sido compartido en más de 10.000 ocasiones y acumula más de 5500 comentarios, no todos ellos favorables.

En el vídeo se puede ver cómo varios padres explican a sus hijos qué es la masturbación, como hacerlo, cómo lo hace el otro sexo e incluso les llegan a enseñar varios juguetes sexuales. "Eso es grande, es enorme, no va a caber", dice uno de los pequeños. "Por eso no necesitas un chico", explica una de las madres.

Una de las madres también relata una anécdota a su hija, que cuando era más pequeña descubrió uno de sus juguetes, un pequeño estimulador. "Te dije que era una masajeador para la espalda", explica. "¿En serio? ¡Me creí que realmente lo era!".

"Vas a hacerlo muchas veces", dice uno de los padres mientras la madre asiente. Algunos de los progenitores descubre, para su sorpresa, que su hijo ya tiene experiencia en la materia, aunque las niñas parecen más sorprendidas por lo que están aprendiendo. "Pero no me pidáis uno de estos por Navidad", sentencia una de las madres.

Reacciones para todos los gustos

No sorprenderá a nadie que este vídeo haya dividido la opinión de los usuarios. "Creo que es fantástico. La masturbación es un tema tabú y es ridículo: sienta bien y estás seguro. Prefiero un hijo educado que un hijo embarazado", dice uno de los comentarios. "Son muy jóvenes para detalles tan gráficos... ¿hace falta agitar vibradores de 15 centímetros delante de su cara? Quizá si fueran mayores, pero a ninguna niña tan joven se le debía animar a introducir objetos en sus vaginas. Simplemente está mal.

"Todos los que comentan 'mis padres nunca me hablaron de esto' tienen que darse cuenta que sus hijos han nacido en un mundo donde Internet es fácilmente accesible. Si tienes un hijo de ocho años, probablemente ya haya buscado en Google cuestiones sexuales". Otro usuario apunta que "estos padres hacen que sus hijos se sientan muy incómodos, esto es algo que deben descubrir por sí mismos. No estoy de acuerdo con la situación. Además hay un montón de cámaras y otros adultos, haciendo que la situación sea diez veces peor. Algunas personas no deberían tener hijos".