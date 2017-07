Unos científicos agradecen con sarcasmo al Gobierno su apoyo a la investigación

La ciencia y la investigación en España no están pasando su mejor momento debido a la crisis y los recortes que se han vivido en los últimos años. Muchos investigadores han tenido que abandonar España en busca de mejores condiciones para poder realizar su trabajo.

Y los que se han quedado no parecen muy contentos con la situación. En ese grupo se encuentran los autores de una investigación sobre los detectores de huellas dactilares en dispositivos inalámbricos, que han incluido este peculiar agradecimiento en su investigación publicada en la revista Measurement y que se puede descargar desde Science Direct:

Mirad lo q han puestos estos científicos en la sección de agradecimientos de su paper. pic.twitter.com/VzXUN6SGAY — ED LOPEZ COLLAZO (@ELCOLLAZO) 16 de julio de 2017

"Este trabajo se ha realizado a pesar de las dificultades económicas del país de los autores. Los autores quieren, sobretodo, destacar la clara contribución del Gobierno español para destruir la capacidad de I+D de España y el futuro de toda una generación".

El recadito ha sido compartido en Twitter por el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz, Eduardo López Collazo, donde ha acumulado más de 6000 retuits.

Otros agradecimientos peculiares

No es la primera vez, sin embargo, que unos científicos utilizan la sección de agradecimientos para enviar un peculiar mensaje:

"Este trabajo ha tenido una ostensible contribución del Ministerio Italiano de Universidades e Investigación. El ministro, sin embargo, no ha pagado su parte y se desconoce si algún día lo hará", declararon en estos científicos italianos en 2010.

"No agradecemos a T. Appourchaux sus inútiles y malintencionados halagos", sentenciaron estos otros científicos.

Spain is different, pero, al menos no tan different.