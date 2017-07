El Gangnam Style, destronado como vídeo más visto en YouTube

Parecía imposible, pero ha ocurrido. Después de pasarnos todo el 2012 bailando a ritmo de Psy como si cabalgásemos -ojo, ese movimiento ya lo inventó Chiquito de la Calzada mucho antes-, el Gangnam Style ha sido superado como vídeo más visto de Internet. El viejo rey ha muerto ¡Viva el nuevo rey! Que no es otro que See you again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que formaba parte de la banda sonora de Fast and Furious 7.

El vídeo fue publicado el 6 de abril de 2015, después de poner música a los créditos de la cinta que despedía al fallecido Paul Walker, protagonista de la saga. Desde entonces ha sumado visitas pasito a pasito hasta superar los 2.895 millones visualizaciones, frente a los 2.894 que suma el hit coreano.

¿Un reinado breve?

Sin embargo, el reinado de Wiz Khalifa puede ser breve, digno de uno de esos reyes de Juego de Tronos que tardan cinco capítulos en recibir un hachazo en la cabeza. Y es que otro hitazo viene pisando muy muy fuerte el acelerador. Y sí, lo sentimos, es exactamente el que estás pensando:

Despacito de Luis Fonsi ya suma 2.484 millones de reproducciones desde que se subió a la plataforma el pasado 12 de enero. Se trata del segundo vídeo en alcanzar de forma más rápida los mil millones de reproducciones: 96 días, solo por detrás de Hello de Adele que tardó 87. Gagnam Style tardó 159 días y See you again, 184. Se trata, además, el video qué más rápido ha llegado a los dos mil millones de reproducciones, en 154 días, frente a los 515 que tardó la canción de Wiz Khalifa y los 684 que le costó a Psy.

Actualmente ocupa el quinto puesto del ranking, por detrás de Sorry de Justin Bieber y Uptown Funk de Mark Roston. Pero, teniendo en cuenta la fiebre que está generando la canción, lo más probable es que Despacito acabe adelantando por la derecha a la banda sonora de Fast and Furious. Dicho así suena gracioso, lo sabemos.