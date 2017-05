Un adolescente amante de los nuggets acaba de conseguir el tuit más retuiteado de la historia

Habemus nuevo hito en la historia de Twitter. Carter Wilkerson, un joven adolescente norteamericano, ha conseguido este jueves que uno de sus tuits supere los más de 3.430.000 de retuits que consiguió el famoso selfie de Gelen DeGeneres en la gala de los Oscar de hace tres años.

La cosa, como no podía ser de otra forma en Twitter, comenzó de la manera más absurda. El pasado 6 de abril, Wilkerson escribió un tuit en el que citaba a la cadena de comida rápida Wendy y les preguntaba con cuántos retuits tendría un año de nuggets gratis. El community manager, raudo y veloz, le contestó que con la modesta cifra de 18 millones. A lo que el joven respondió: "Dalo por hecho". Acto seguido escribió un tuit: "Ayudadme, por favor. Un hombre necesita sus nuggets". Y la cosa ha terminado por irse de madre.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

Este joven de 16 años nacido en Reno (Nevada), era todo un desconocido hace poco más de un mes. Pero desde que internet se confabuló para que consiguiese su reto, acumula más de 100.000 seguidores en su cuenta, ha creado su propia web, dónde vende camisetas sobre su desafío a Wendy (#NuggsForCarter) y explica de dónde viene su amor por los nuggets de pollo y cómo empezó todo.

"Todo empezó como una broma. Estaba acostado en mi cama haciendo scroll por mi timeline de Twitter cuando cuando se me ocurrió algo. Recordé los tuits que había visto en los que los niños preguntaban a sus padres: '¿Cuántos retuits para un perro?'. Decidí subir a un nivel superior y hacer a mi restaurante favorito de comida rápida el mismo tipo de pregunta: '¿Cuántos retuits a cambio de un año de nuggets gratis?'", explica el joven en su web.

Ellen DeGeneres, que tenía el anterior récord, decidió tomarse la cosa con humor e hizo campaña para que no consiguiese desbancar su tuit. Sin embargo, también invitó al joven a su programa de televisión e inmortalizaron el momento.

Pero nada ha podido hacer la presentadora. El impulso de marcas como Microsoft, Linkedin o Amazon, que han acogido el reto con buen humor, ha sido decisivo para que este joven se haya convertido en la persona que más retuits ha conseguido con un solo mensaje en la historia de Twitter. En concreto, en el momento de escribir estas líneas, el tuit de Carter tiene 3.453.926, superando al de DeGeneres en algo más de 2.000.

Tras producirse el hito, el estadounidense ha publicado un par de mensajes en los que se disculpa con la presentadora y agradece la ayuda de los usuarios de la red social. Además, Wendy's, pese a no haber llegado a los 18 millones de retuits aún, ha decidido premiar al joven con el equivalente a un año de nuggets gratis -alrededor de 100.000 dólares-, que serán donados a la Fundación Dave Thomas, dedicada a encontrar hogares de adopción para niños en acogida y creada por el fundador de la cadena de restaurantes de comida rápida.

Hey @TheEllenShow sorry about that... Can I still keep my TV and Underwear??

We did it guys! Thanks to you're help and support we were able to raise $100k for @DTFA and beat @TheEllenShow record! Now let's get 18mil!