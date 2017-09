Juan y Medio le corta el vestido en directo a una compañera contra su voluntad

"¡Juan, se me ve todo!, ¡te has vuelto loco!". El presentador de Canal Sur Juan y Medio ha perseguido por su plató de televisión a una compañera cortándole el vestido hasta la cintura a pesar de la evidente negativa de la periodista. Un acoso en directo que tenido que ser parado por otros trabajadores del programa -una regidora y un cámara- ante las carcajadas y aplausos del público. Un bochornoso espectáculo machista que ya ha sido denunciado por la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez: "¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto?".

¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas? pic.twitter.com/9EhHELkc2j — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 8 de septiembre de 2017

El rey de las tardes de Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía, se ha visto envuelto en la polémica después de que en mitad del programa que presenta haya decidido coger unas tijeras para cortar el vestido de su copresentadora. "Te corto por haber bailado tanto", comienza el presentador ante los varios "para, para" de la mujer.

A partir de ese momento, las risas y aplausos invaden el plató ante la incredulidad de la periodista que intenta tapar los cortes en sus vestidos con sus propias manos. "Juan, se me ve todo", insiste.

Tras varios segundos en plano -y varios cortes en el vestido- es uno de los cámaras del programa el que intenta parar la situación junto a otra regidora televisiva que intenta llevarse a la presentadora acosada fuera del plató. "Te has vuelto loco", insiste. "Sara, por Dios, no me dejes", añade la copresentadora del programa La tarde, aquí y ahora.

"Por favor, Antonio, sujétale", prosigue la joven después de que Juan y Medio insista en su empeño y haga el amago de hacerle un corte en la parte superior del vestido. Las risas y los aplausos siguen amenizando el lamentable espectáculo dado en la pública andaluza.

La diputada andaluza y líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sido la primera política en denunciar públicamente lo ocurrido. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, donde ha escrito: "¿Y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas?".