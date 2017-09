Tiros en la frente y bombas en el coche: amenazas contra diputados del PP y CS

A Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, que "mire" debajo de su coche. A Xavier García Albiol, líder del PP catalán, que si "no rectifica" hará "que le pongan más escoltas". Estos son dos de las amenazas que un militante de las Juventudes de ERC ha lanzado en redes sociales a los dos diputados autonómicos acompañados de una fotografía de ambos con un dibujo que simula un tiro en la frente y un reguero de sangre. Unas amenazas que se producen tan sólo 48 horas después de que Inés Arrimadas (Ciudadanos) denunciase a una mujer por desearle una violación grupal.

El número uno de los populares de Cataluña ha denunciado en su cuenta de Twitter las amenazas de muerte que ha recibido después de comparecer en rueda de prensa para valorar la admisión a trámite de la Ley de Transitoriedad que regula la ruptura con España. Además de todo lo ocurrido este miércoles en el Parlament, que ha calificado de "Golpe de Estado".

Durante esa comparecencia, el militante de las juventudes de ERC (J.G.) ha escrito en su Instagram que "este hombre ha repetido Golpe de Estado unas seis veces". "Si no rectifica, haremos que le pongan más escoltas". Un mensaje escrito sobre una fotografía de Albiol en la que ha dibujado un punto rojo en la frente que simula un tiro.

"No aceptaré que un militante de ERC me amenace de muerte. Acabo de poner una denuncia ante los Mossos. No nos amordazarán", ha asegurado Albiol.

En la misma línea, al portavoz de Ciudadanos le ha mandado callar con un "hijo de puta" además de amenazarlo con un "esta noche mira bajo tu coche".

Después de que el líder del PP de Cataluña haya anunciado en su Twitter que emprenderá acciones legales, el autor de las amenazas ha anunciado a través de su cuenta que las ha borrado y ha pedido "públicamente" perdón.