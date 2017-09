Unas madres celebran en Whatsapp la expulsión de clase de un niño con Asperger

"¡Al fin una buenísima noticia!". Con esa alegría se mostraron unas madres de un colegio religioso de Argentina tras enterarse que la dirección había cedido a sus presiones: un menor con síndrome de Asperger, compañero de clase de sus hijos, será cambiado de clase. "¡Qué bueno para los chicos!", "que puedan trabajar y estar tranquilos" o "un alivio para los nuestros", fueron las respuestas -entre iconos de felicidad- de otras madres a la expulsión del menor.

La conversación entre las madres del colegio San Antonio de Padua de Argentina se ha hecho viral después de una de las tías del menor con Asperger -conjunto conductas que forman parte de los trastornos del espectro autista- denunciase el caso de discriminación a través de su cuenta de Facebook.

"Él tiene síndrome de Asperger, es un dulce. Las mamás de los compañeritos hacían paro (no llevaban a sus hijos supuestamente hasta que no saquen a mi sobrino de esa escuela). Eso no pasó, pero lo cambiaron al otro cuarto. Se supone que es un colegio religioso y esta fue la reacción de las mamás al enterarse..", explicó la familiar del pequeño.

En ese post de Facebook adjuntó un pantallazo de la conversación entre madres tras conocer el cambio de clase del compañero de sus hijos. "¡Era hora de que se hagan valer los derechos del niño para 35 y no para uno solo!”, exclamaba una de ellas.

Las muestras de felicidad por la decisión de la dirección del colegio ha indignado y asombrado a las redes sociales y horas después de que la tía del pequeño publicase la reacción se ha convertido en viral.