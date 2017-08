La ciudad de Gaudí dormía anoche con el corazón encogido tras un atropello múltiple, revindicado por el Estado Islámico (Daesh), que dejaba tras de sí 14 muertos y un centenar de heridos. Esta mañana Cambrils (Tarragona) no amanecía en una situación mucho más favorable: Los Mossos abatían a cinco presuntos terroristas cuya intención era provocar una nueva masacre.

Por desgracia, España no es el único país en el que el yihadismo ha dejado su huella, según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) este neologismo ya se ha llevado al menos 10.326 víctimas sólo este año e Irak es el país que se ha llevado la peor parte con 309 atentados desde enero, seguido por Afganistán (115) y Nigeria, con 67 ataques.

OIET gestiona el único registro internacional sobre ataques yihadistas que hay en España y para llevarlo a cabo bebe de numerosas fuentes como la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT), medios de comunicación internacionales y comunicados oficiales. Aunque este registro es muy completo sus cifras son indicativas, pero no exactas. Así lo explica a EL ESPAÑOL Carlos Igualada, experto en terrorismo del OIET: “En los países europeos los números son exactos, porque EUROSTAT lleva un seguimiento, sin embargo en los países orientales no suele haber un registro nacional”, lo que se traduce en que no se puede saber la cifra con exactitud, sino un número que sirva de referencia.

Terrorismo como forma de vida

Si hablamos de terrorismo en términos europeos el número de ataques yihadistas se conoce sin demasiada dificultad: tres en Reino Unido, dos en Francia, uno en Bélgica… 17 en total. Igualada hace hincapié en que Europa no es el foco de los terroristas, en los países orientales conviven a diario con ello: “Los grupos yihadistas no sólo atacan a Europa, sino que se ensañan con los países musulmanes, como Irak, Yemen o Siria; que van a atentado por día”. De hecho, sondeos de esta organización sostienen que el 95% de las víctimas que el Daesh acarrea a sus espaldas proceden de países musulmanes.

Cómo actúan los principales grupos yihadistas. Marina López

Pero ¿cuántos atentados puede haber en países asiáticos? Al menos 530 en 2017 con un resultado de 10.300 fallecidos. El 11 de abril , el día más negro a manos de Estado Islámico, la cifra de muertes aumentó 1.600 civiles que se encontraron en una fosa común. En África la cifra desciende: 319 ataques de grupos yihadistas y unos 10.300 fallecimientos hasta la fecha. Allí el día de la masacre cayó en 18 de enero, en Gao (Mali): 72 muertes entre soldados y civiles a manos de Al Morabitoun. Igualada sostiene que Europa no es el principal foco de los terroristas, en los países orientales conviven a diario con ello: “Los grupos yihadistas no sólo atacan a Europa, sino que se ensañan con los países musulmanes, como Irak, Yemen o Siria, que van a atentado por día”. Sondeos de esta organización sostienen que el 95% de las víctimas que el Daesh acarrea a sus espaldas proceden de países musulmanes.

*Nota medolológica: Para llevar a cabo esta pieza se ha recurrido a los datos del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET). Se han limpiado y adaptado los datos mediante el programa Open Refine y se han analizado y tratado a través de Microsoft Excel. Aquellos ataques cuya autoría no ha sido confirmada se han descartado para realizar el análisis.