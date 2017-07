El funeral de Miguel Blesa, la atracción de la tarde en Linares

Más de mil personas han acudido al funeral de Miguel Blesa, celebrado el viernes 21 de julio a las siete y media de la tarde en la iglesia de San Francisco de Asís de Linares. El acto ha sido oficiado por José Rodríguez, párroco de la misma.

La cifra, de por sí respetable, parecía bastante mayor debido a la presencia masiva de medios de comunicación, repartidos en cada una de las puertas del templo. Además, el medio millar de vecinos congregados entre la calle Viriato y la Plaza San Francisco (cerradas al tráfico) lograban que la estampa recordara más a una boda o a unas fiestas patronales que a un réquiem, al menos en cuanto a decibelios.

Fachada de la iglesia de Linares M.G.B

Los agentes de la Policía Municipal, presentes en todo momento, no tuvieron que intervenir. Tampoco se produjeron incidentes, al margen de una persecución por parte de los paparazzi a una asistente, confundida con la viuda del difunto. Sin embargo, el acontecimiento no estuvo exento de comentarios por parte de los curiosos que por allí merodeaban. “Con todo lo que ha robado, tendrían que echar las cenizas por la alcantarilla”, afirmó una señora en voz alta y tono jocoso ante las risas de unos y el estupor de otros. “Esto me huele raro. No entiendo por qué se ha hecho antes el entierro que el funeral” comentó una joven a sus tres amigas, ninguna mayor de quince.

El acto comenzó puntual y acabó más tarde de lo previsto. La puerta principal de la iglesia, en la Plaza de San Francisco, sirvió de entrada para los ciudadanos que se acercaron a dar el pésame a la viuda y a los hijos de Miguel Blesa o simplemente querían oír misa. La puerta secundaria, en la calle Viriato, fue el punto de acceso y de salida de familiares y allegados del expresidente del Consejo Caja Madrid.

El interior de la iglesia, abarrotado M.G.B.

Tal y como se esperaba tras el entierro, celebrado esa misma mañana en el cementerio jardín Virgen de Linarejos, ni José María Aznar, Ana Botella, Rodrigo Rato o cualquier otra amistad selecta del difunto hicieron acto de presencia. Sí acudió Juan Bautista Lillo, alcalde de la ciudad por el Partido Popular entre 1995 y 1999, además de subdelagado de Gobierno en la provincia de Jaén entre 2012 y 2016. También asistió a título personal Ángeles Isac, actual portavoz de la misma formación el Ayuntamiento. Ella misma lo confirma a este periódico: “Cuando fui concejala de gobierno me ayudó mucho, en muchas cosas. Conmigo fue todo un caballero. Sus relaciones personales ayudaron mucho a Linares”.

Cuando el último de los asistentes abandonó la iglesia, los espectadores se fueron dispersando a la par que los periodistas y fotógrafos recogían sus bártulos. La Policía Local habilitó de nuevo el tráfico y las calles recuperaron su aspecto habitual, mientras que los transeúntes continuaron con sus planes para una tarde-noche de viernes en la que no hacía demasiado calor. Su ciudad había vuelto a salir en los medios nacionales, y eso siempre da que hablar. Al menos en Linares, ciudad natal de Miguel Blesa, mal les pese a sus habitantes.