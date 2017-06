De ‘Macho’ a ‘Conejas Party': las 120 horas de fiesta sin parar que tendrán despierta a Madrid en el Orgullo Gay Mundial

Discotecas, parques, piscinas, una plaza de toros o hasta la ciudad del Rock serán sólo algunos de los escenarios en los que se celebren las más de 50 fiestas privadas programadas para el Madrid World Pride. Una auténtica maratón festiva en la que fiestas de tarde, noche o mañana se solaparán con las siguientes ofreciendo en la capital 120 horas de música y baile sin interrupción desde la tarde del miércoles 28 de junio hasta los últimos coletazos del lunes 3 de julio. Una programación de fiestas dirigidas a homosexuales que contarán con los mejores DJs del circuito internacional, cuyo precio de las entradas se está disparando en las últimas horas. Así estará Madrid cinco días sin dormir.

El miércoles 28 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Orgullo Mundial, dará comienzo oficialmente el World Pride con el pregón en la plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca, a última hora de la tarde. Pistoletazo de salida al non stop. Esa misma noche, dos de las salas gays más emblemáticas de Madrid, Boite y Cool, acogerán el inicio de Viva Pop Festival y Malamala World Pride Fest, respectivamente. También habrá fiesta dirigida al público gay en La Riviera con Matinee Underground, organizada por la promotora We Party. La fiesta del miércoles para lesbianas se dará cita en la discoteca Fulanita con Conejas Party. Las entradas para estas fiestas oscilan entre los 15 euros y los 20 euros a una semana de que tengan lugar.

Cuando las luces de las discotecas se encienda y el sol empiece a asomar por las calles madrileñas, la fiesta seguirá en varios after hours de la capital. Algunos de ellos, como el Spazio Matinal -en la cuesta de Santo Domingo, que habitualmente tiene sus puertas cerradas los jueves, abrirá para la ocasión. Y luego, el after del after en Despoiler Liberal Club, donde la fiesta PowerSunGays espera a aquellos que resistan desde las 13:00 horas hasta las 20:00.

Antes de que Despoiler cierre sus puertas el jueves ya estará sonando -desde las 4 de la tarde- la música electrónica en el madrileño parque de Tierno Galván. A plena luz del sol DJs de la talla de Dan Slater, Dani Toro y Lucas Flamefly amenizarán esta fiesta también de los promotores de We Party. Las entrada más barata anticipada -sin copa incluida- cuesta 25 euros más gastos de distribución y la mesa VIP para cinco personas asciende a 250 euros. En este parque colindante con la M-30 se prolongará la fiesta hasta medianoche, cuando se volverán a levantar las persianas de las principales discotecas de la ciudad. Vuelta a empezar.

En la madrugada del jueves tendrá lugar en la sala But la barroca fiesta Versés con Bárbara Rey como artista invitada y en la sala Cool, de mano de Malamala, se vivirá un viaje al pasado con su particular Movida madrileña. Esa misma noche también habrá fiesta dirigida al público gay en La Riviera (Macho) y en la sala Changó (Kluster). En Fulanita, el bar de lesbianas más famoso, se celebrará la fiesta BolloRoom. Por la mañana, volverán a estar abiertos los mismos after hours que la jornada anterior.

Con la llegada del fin de semana, aumentará el número de fiestas coincidiendo con la mayor llegada de turistas a la capital, que alcanzará el 100% de ocupación hotelera en el centro. En todo caso se trata de eventos que aunque estén bajo el paraguas del World Pride no son responsabilidad de los responsables del Orgullo Gay Mundial. De hecho, en la página oficial del “mayor evento” -en palabras de la alcaldesa Manuela Carmena- que se celebrará esta legislatura no aparecen referencias a estas fiestas.

El viernes se celebrarán dos fiestas acuáticas. Una de ellas en Fabrik (Fuenlabrada) y otra en Móstoles. Para llegar hasta ellas, los responsables fletarán autobuses desde el centro de la capital hasta estas localidades del sur de Madrid. Así la maratón festiva no parará durante la tarde del viernes para dar paso a -entre otras- una de las fiestas más populares entre el público LGTB de esta temporada en Madrid: Tanga Party. Para el inicio del fin de semana tendrán en el Teatro Barceló a la ganadora de Eurovisión Loreen.

Se repetirá el mismo ciclo ‘non stop’ durante todo el fin de semana, pero las dos principales fiestas por la gran afluencia que se espera -de hecho tendrán lugar fuera de la capital- serán la We World Circus Massive Main Party (Arganda del Rey) y la Infinita (Plaza de toros de Leganés). Los organizadores lo saben y por eso una mesa Vip en la We para cinco personas costará, de manera anticipada, 855 euros.

LA MARATÓN NON STOP DEL WORLD PRIDE

Miércoles 28 de junio

Matinee Underground. La Riviera

Conejas Party. Fulanita

Ultrapremios Venus. Sala Boite

Porn Star MalaMala. Sala Cool

Jueves 29 de junio

Macho Party. La Riviera

Kluster State of Panda. Sala Changó

BolloRoom. Fulanita

Versés. Sala But.

Movida MalaMala. Sala Cool

Viernes 30 de junio

Tanga Party con Loreen. Teatro Barceló.

We Sundia. Fabrik

We Icon. Fabrik

Ultrapop. Sala Arena

Ubícate, nena. Sala Cocó

Sábado 1 de julio

Tanga Party con Gala. Teatro Barceló.

We World Circus Massive Main Party. Ciudad del Rock (Arganda)

My Pleasure Main Party. Sala Pirandello.

Infinita. Plaza de Toros de Leganés.

Viva Main Party. La Riviera

MalaMala Main Party. Sala Cool

Domingo 2 de julio

Tanga Party con Camela. Teatro Barceló.

We Closing Party Forever Tel Aviv. Fabrik

My Pleasure Closing Party. Sala Arena

MAD Crazy Party. La Riviera