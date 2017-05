Los cristianos coptos de Egipto sufren otra matanza en la víspera del ramadán

Un autobús lleno de fieles cristianos coptos que iban de excursión al monasterio de San Samuel en el sur de Egipto ha sido este viernes el escenario del terrorismo. Un grupo de hasta 10 encapuchados vestidos con uniformes militares ha abierto fuego al vehículo a su paso por una carretera cerca de Al Adua, un pueblo de la provincia de Minia.

Las imágenes del lugar donde se han producido el ataque, en un lugar desértico del sur del país, muestran la crudeza de este nuevo atentado a la minoría cristiana. El vehículo ha quedado completamente destrozado por las balas y los cuerpos yacían desperdigados por el suelo del camino secundario por donde transitaba el autobús cuando sufrió la emboscada.

Hasta 28 personas han perdido la vida y otras 26 han resultado heridas de diversa consideración. Entre las víctimas mortales había un alto número de niños, algunos de ellos de entre 2 y 4 años, según el último balance oficial. La cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas, dada la gravedad de los heridos.

Ningún grupo ha asumido la autoría del ataque hasta el momento. Pero la fecha del ataque, víspera del inicio del ramadán; y el objetivo, apuntan hacia una dirección. Rita Katz, directora de la agencia de inteligencia SITE, ha indicado en su cuenta de Twitter que es probable que el Estado Islámico reivindique la barbarie. En otro mensaje en la red social ha recordado que la organización terrorista lleva meses amenazando a los coptos con más ataques.

2) #ISIS has been targeting #Copts in #Egypt, threatening more attacks on "the Crusaders and their henchmen among the apostates" pic.twitter.com/stpBSmzWC2