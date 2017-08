Un incendio "descontrolado" en el centro de Portugal deja dos pueblos aislados

El incendio que está activo en Mação, distrito de Santarém, en el centro de Portugal, ha obligado a la evacuación de un pueblo cercano y dos otros están cercados por las llamas. El alcalde de Mação, Vasco Estrela, ha dicho a la agencia Lusa que el incendio evoluciona "de forma muy violenta y completamente descontrolada" y señaló que dos pueblos cercanos están aislados.

"Hay dos pueblos aislados, no se puede entrar o salir de allí y no sabemos cómo están las poblaciones. No tuvimos tiempo para evacuar a la gente", ha remarcado el alcalde a la radio TSF. "La situación es incontrolable".

A la agencia Lusa, el alcalde se ha quejado de la falta de medios en el combate al incendio. "La situación ha empeorado durante la tarde, por culpa del viento que se está intensificando y los medios en el terreno no son suficientes para solucionar la situación", ha contado.

Según la página web de la Autoridad Nacional de Protección Civil, se habrían enviado al lugar 13 medios aéreos, número que no coincide con la apreciación del alcalde. "Algo está saliendo mal. Estuvimos más de una hora sin cualquier medio aéreo".

Once fuegos activos

Actualmente 393 bomberos combaten las llamas en Mação apoyados por 114 vehículos y 13 medios aéreos, siendo éste uno de los fuegos que más preocupan a las autoridades junto con el que se registra en el municipio de Vila de Rei, situado en el distrito de Castelo Branco, también en el centro.

En este incendio, reactivado en las últimas horas por causas desconocidas, hay desplegados actualmente 398 bomberos, 132 vehículos y un medio aéreo.

En total, permanecen activos en Portugal once fuegos que tratan de sofocar 1.116 bomberos apoyados por 316 vehículos y 24 medios aéreos, según datos de la ANPC.

El centro del país es la zona más afectada por la oleada de incendios de la última semana, que alcanzó su récord el sábado al registrar 268 fuegos en un solo día.

Sin contar los incendios contabilizados en los últimos siete días, en Portugal han ardido desde mediados de junio un total de 141.000 hectáreas, frente a las 115.000 arrasadas hace un año hasta la misma fecha.

El dato sitúa a 2017 como "el tercer año más severo de los últimos quince años" en cuanto a incidencia de incendios forestales, dijo hoy el comandante de la ANPC, Rui Esteves.