Los líderes de la UE tachan de "insuficiente" y "vaga" la oferta de May sobre derechos de los ciudadanos

May conversa con Rajoy en el segundo día de la cumbre de la UE Gonzalo Fuentes/Reuters

Primer choque frontal entre la UE y Londres en las negociaciones del brexit, cuando se cumple un año exacto del referéndum. Los líderes europeos han tachado este viernes de "insuficiente" y "vaga" la oferta que ha presentado la ministra británica, Theresa May, para garantizar el derecho a quedarse de los más de tres millones de europeos que viven en Reino Unido. Aunque May ha vendido su plan como "serio" y "justo", los 27 creen que deja desprotegidos a parte de los ciudadanos comunitarios.

La propuesta de Londres -presentada durante la cumbre de verano de la UE que se celebra en Bruselas- otorga a los europeos llegados antes del brexit los mismos derechos que los ciudadanos británicos en materia de sanidad, educación, prestaciones sociales y pensiones. No obstante, no aclara cuál será la fecha de corte ni qué pasa con los familiares. Y rechaza que sea el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el que vigile que los derechos se respeten en la práctica, como quiere Bruselas.

"Es un primer paso, pero ese paso no es suficiente", ha sentenciado el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que también ha dicho que sigue sin tener claro el tipo de brexit que persigue May. La UE ya ha presentado su propia oferta sobre los derechos de los ciudadanos, que es mucho más generosa que la británica. Reclama que las garantías se apliquen de por vida a todos los ciudadanos que hayan vivido en Reino Unido antes del 29 de marzo de 2019, y también a sus familiares.

La UE, más generosa

La propuesta de May es "particularmente vaga", ha criticado el primer ministro belga, Charles Michel. "No queremos un gato en una bolsa", ha dicho. "Queremos que los derechos de los ciudadanos de la UE estén garantizados de forma permanente", exige el primer ministro belga.

"Es una buena primera propuesta, algo que valor, pero está claro que hay que trabajar mucho más", ha señalado el canciller austríaco, Christian Kern. "Hay muchos ciudadanos afectados que no están cubiertos por las propuestas de May y esto será parte de las negociaciones", ha denunciado. A su juicio, Bruselas y Londres deben llegar a un acuerdo sobre esta cuestión "lo antes posible porque la incertidumbre no es aceptable para los ciudadanos".

La primera ministra británica ha insistido este viernes que su objetivo es "garantizar a todos los ciudadanos de la UE que están en Reino Unido, que han hecho sus vidas y han fijado su hogar en Reino Unido, que nadie tendrá que marcharse, que las familias no se van a dividir".

"Es una oferta muy seria y muy justa que dará garantías y confianza a los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido sobre su futuro", insiste May. Y reclama a sus socios europeos que ofrezcan salvaguardas idénticas a los británicos que viven en el continente (alrededor de 1,2 millones).

En lo que único en que parecen coincidir Londres y Bruselas es en que esta es la primera cuestión que hay que resolver en las negociaciones del brexit. En la primera ronda de conversaciones celebrada el pasado lunes, las dos partes acordaron crear un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a esta materia. La siguiente ronda de diálogo se celebrará la semana del 17 de julio.