Los vecinos del edificio incendiado en Londres alertaban del riesgo al menos desde 2013

Los vecinos del edificio incendiado en Londres, la Torre Grenfell, llevaban años alertando del riesgo de fuego en el inmueble y se les había aconsejado permanecer en sus casas ante esta eventualidad.

“Se hizo caso omiso a todas nuestras advertencias”, denuncia el colectivo de vecinos Grenfell Action Group en la última publicación de su blog. “Predijimos que una catástrofe como esta sería inevitable en cuestión de tiempo”.

La agrupación vecinal trasladaba regularmente sus preocupaciones a las autoridades -en concreto al municipio de Kensington y Chelsea, propietario del edificio, y la Organización para la Gestión Arrendataria local- al menos desde 2013 y documentaba los supuestos problemas del inmueble en su página web.

