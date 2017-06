El tercer terrorista fue detenido en Italia en 2016 cuando intentaba viajar a Siria

Youssef Zaghbam, de 22 años, es el tercer terrorista del comando que atropelló y acuchilló a decenas de personas el sábado en la noche del sábado. Según adelanta en exclusiva el diario Corriere della Seracitando a fuentes de la inteligencia italiana. Zaghbam, nacido en Fez, es de padre marroquí y madre italiana.

Según el rotativo italiano, en marzo de 2016 fue detenido por las autoridades en el aeropuerto de Bolonia cuando intentaba embarcar en un vuelo a Turquía para, desde ese país, cruzar a Siria. A pesar de estar en la lista de 'personas de riesgo' del país transalpino, Zaghbam pudo viajar a Londres en los últimos meses, donde estuvo trabajando en un restaurante.

Detectives would like to hear from anyone who has any info about these men that may assist the investigation #LondonBridge#BoroughMarketpic.twitter.com/vicNZpzuNV