Las vidas rotas por el atentado de Manchester

Los medios británicos ya están poniendo rostro a las víctimas del "atroz atentado" que se ha cobrado la vida de al menos 22 personas tras un concierto de la cantante pop Ariana Grande. Las autoridades policiales ya han confirmado que hay varios niños y adolescentes entre las víctimias mortales y los más de 50 heridos.

Georgina Bethany Callander, de 18 años, sería una de las fallecidas según el diario The Independent. La joven británica era una seguidora de Ariana Grande, con la que se había fotografiado en un concierto hace dos años. Sólo horas antes de la explosión había contestado desde su cuenta de Twitter: "Muy emocionada de verte mañana", escribió.

Los amigos de Georgina, que según el Evening Standard, habría fallecido en el hospital tras ser trasladada por los servicios de emergencia ya están rindiendo tributo a la joven a través de las redes sociales: "Te echaremos de menos".

a beautiful girl with the kindest heart & soul, I'll miss you forever, may you rest in a better place than here 💔 I love you pic.twitter.com/TbMPaVNOA8