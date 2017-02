Suecia pide a EEUU que explique la alusión de Trump a un supuesto atentado terrorista

El ministerio de Asuntos Exteriores sueco ha pedido al departamento de Estado de EEUU una explicación acerca de las palabras de este sábado del presidente Donald Trump, quien habló ante miles de seguidores de un supuesto ataque terrorista ocurrido en Suecia.

La embajada sueca en Washington se ha puesto en contacto con el departamento de Estado estadounidense para aclarar a qué presunto atentado terrorista se refería Trump, informa en su edición digital el diario sueco "Aftonbladet".

La frase del presidente estadounidense ha provocado un gran revuelo en Suecia e incluso el ex primer ministro del país, Carl Bildt se preguntó hoy, a través de su cuenta en twitter, "¿qué se fumó?" Trump, cuando insinuó eso.

"¿Suecia? ¿Un ataque terrorista? ¿Qué se ha fumado?", escribió Bildt en esta red social, en referencia a la frase pronunciada por Trump, en la que hablaba de lo "ocurrido anoche" en el país escandinavo.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj