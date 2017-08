Trump insinúa que podría prescindir de Bannon, uno de sus principales asesores

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, insinuó este martes que podría prescindir de su estratega jefe, Steve Bannon, un ideólogo de extrema derecha que fue crucial en algunas de sus medidas más polémicas y que en las últimas semanas ha perdido peso en la Casa Blanca, según informes de prensa.

"Veremos lo que pasa con el señor Bannon", dijo Trump en declaraciones a la prensa en la torre que lleva su nombre en Nueva York.

Trump no respondió a la pregunta de si mantiene su confianza en Bannon, y se limitó a decir que su estratega jefe es alguien que le "gusta" y que es "un buen amigo" suyo.

"Pero el señor Bannon llegó muy tarde (a la carrera presidencial de Trump), ya lo saben. Tuve a 17 senadores, gobernadores, y gané todas las primarias. El señor Bannon vino mucho más tarde que eso", sostuvo el mandatario.

"Y me gusta, es un buen hombre, no es un racista, puedo decirles eso. Es una buena persona, y recibe muy mala prensa. Veremos lo que pasa con el señor Bannon, pero es una buena persona y creo, francamente, que la prensa le trata muy injustamente", agregó.

Según informó este lunes el diario The New York Times, Trump lleva meses pensando en despedir a Bannon, al que ha enviado "a una especie de exilio interno" en la Casa Blanca y con el que no se ha reunido en persona desde hace más de una semana.

Bannon, exdirector de la página web de ultraderecha Breitbart News, cobró tal relevancia dentro de la Casa Blanca en los inicios del mandato de Trump que algunos bromeaban con que era él quien manejaba verdaderamente las riendas de la Presidencia.

El estratega jefe se ha encargado de mantener a Trump comprometido con el discurso populista que le alzó al poder, y le animó, entre otras cosas, a emitir su polémico veto migratorio contra los refugiados y ciertos inmigrantes musulmanes, y a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático.

De acuerdo con el Times, Bannon está enfrentado con el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien ha advertido que no tolerará las maquinaciones en la sombra del que hasta ahora es el estratega jefe.

Algunos en la Casa Blanca acusan a Bannon de haber filtrado a la prensa información negativa sobre el asesor de seguridad nacional de Trump, H.R. McMaster; y además mantiene una larga rivalidad con el yerno y asesor del presidente Jared Kushner.

Rupert Murdoch, el fundador de la cadena conservadora Fox News, urgió a Trump a despedir a Bannon en una reciente cena en Nueva Jersey, y el mandatario no descartó la idea, según el Times.

La violencia de este fin de semana en Charlottesville (Virginia), causada por grupos neonazis, ha dado fuerza a quienes consideran que Bannon debería salir de la Casa Blanca, aunque Trump ha dejado claro este martes que culpa de los hechos tanto a los supremacistas blancos como a los manifestantes de izquierda que les hicieron frente.