Un supremacista de 20 años: así es el autor del atropello mortal en Virginia

El joven detenido por arrollar este sábado a los integrantes de una marcha antifascista en Charlottesville (Virginia), James Fields, había participado horas antes en una protesta en la que portaba un escudo con la enseña de la organización supremacista y neonazi Vanguard America, según ha informado la ONG pro Derechos Civiles Southern Law Poverty Center (SPLC).

La portavoz del SPLC, Rebecca Sturtevant, ha confirmado al 'NY Daily News' que Fields, natural de Maumee (Ohio), apareció en una fotografía llevando un escudo negro con dos hachas blancas entrecruzadas, un símbolo habitual entre los movimientos supremacistas.

La madre del asesino asegura que se ha enterado de lo ocurrido a través de los periodistas, a quienes ha confesado que sabía su hijo iba a una manifestación del movimiento 'alt right', pero no tenía claro qué era: "No sabía que eran supremacistas blancos. Pensaba que era algo de Trump, que no es supremacista. Además, mi hijo tiene un amigo afroamericano".

james Fields, segundo a la izquierda, en una manifestación supremacista este sábado.

Acusado de asesinato en segundo grado

Después de atender a la manifestación, Fields, según la investigación, se colocó al volante de su vehículo, un Dodge Challenger color gris, que empleó para arrollar a los participantes de la marcha antifascista, matando a una joven de 32 años identificada como la asistente legal Heather Heyer, e hiriendo a otras 19 personas, cinco de las cuales se encuentran en estado crítico.

Fields está ahora bajo custodia en la prisión de Albemarle-Charlottesville por cargos de asesinato en segundo grado, atropello y evasión y tres cargos de agresión con malicia. Comparecerá mañana ante el juez.

La organización Vanguard America, que ha negado que Fields fuera uno de sus afiliados, es descrito por la Liga Antidifamación de Estados Unidos como "un grupo supremacista blanco que se opone al multiculturalismo y cree que América es una nación exclusivamente blanca".

El eslogan "Sangre y Tierra", copiado del Tercer Reich

Esta organización usa entre sus lemas la expresión "Sangre y tierra", el eslógan del Ministerio de Agricultura del Tercer Reich, escuchado durante la marcha supremacista y neonazi de viernes en la Universidad de Virginia. En abril de 2017, hizo públicos sus vínculos con los movimientos nazis al participar sus miembros en un evento en Pikeville, Kentucky, organizado por el líder del denominado Movimiento Nacionalsocialista Neonazi, Jeff Schoep.

Su líder es el veterano del Ejército Dillon Irizarry, natural de Nuevo México. Vanguard America ha desmentido en su cuenta de Twitter cualquier relación con Fields. "El conductor del vehículo no era en modo alguno un miembro de Vanguard America. Todos nuestros miembros fueron evacuados tras el incidente. Ni los escudos ni las camisas blancas son indicadores de pertenencia. Los escudos fueron entregados de manera gratuita a los asistentes. Todos nuestros miembros están con nosotros, sin cargo alguno", ha hecho saber.