Trump despide a su dircom tras 10 días en el cargo

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha despedido a su director de comunicación Anthony Scaramucci tras sólo 10 días en el cargo, según ha avanzado el diario The New York Times. El relevo se produce sólo días después de que saliera a la luz una conversación en la que el dircom insultaba a varios miembros de la Casa Blanca.

Entre las víctimas del arsenal de ataques de Scaramucci estaba el jefe de Gabinete Reince Preibus, al que definió como un "puto paranóico", y que dimitió el viernes de su puesto dejando paso al general Johh Kelly, que ha tomado posesión este mismo lunes.

Scaramucci también tuvo palabras para otro de los pesos pesados del equipo del presidente, Steve Bannon, consejero de Trump y estratega jefe de la Casa Blanca. "No soy como Steve Bannon, no estoy tratando de chupármela a mí mismo", ha señalado durante la llamada telefónica. "No estoy tratando de construir mi propia marca fuera de la puta fuerza del presidente. Estoy aquí para servir al país".

Según el New York Times, la precipitada salida de Scaramucci es consecuencia de la llegada de Kelly como mano derecha de Trump. El ya exdircom de Trump, que también propició la salida de Sean Spicer como portavoz, quería reportar directamente al presidente y saltarse al nuevo jefe de gabinete.