Obama acepta la oferta de Assange y reduce la condena a la soldado Chelsea Manning

El presidente estadounidense, Barack Obama, anunció este martes la reducción de la pena a la exsoldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a Wikileaks mientras era analista de inteligencia militar.

Wikileaks lo ha celebrado emitiendo el siguiente mensaje en Twitter: "Obama reduce la pena de 35 años de cárcel a Manning a 7. Será liberada en mayo".

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer

Manning, que se llamaba Bradley y comenzó un tratamiento de cambio de sexo para ser mujer e intentó suicidarse en dos ocasiones en una cárcel militar de Kansas, había sido condenada a 35 años de prisión y será liberada el próximo mes de mayo.

Se da la circunstancia de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, había señalado hace unos días (el pasado viernes 13) que aceptaría ser extraditado a Estados Unidos si el presidente saliente, Barack Obama, tenía clemencia con la exsoldado Chelsea Manning.

En un tuit del que este martes se hizo eco la prensa británica, WikiLeaks aseveró que "si Obama garantiza la clemencia a Manning, Assange aceptará la extradición a EEUU pese a la clara inconstitucionalidad del caso del Departamento de Justicia estadounidense".

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK