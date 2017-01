Uno de los temas estrella de la rueda de prensa ha sido el hackeo ruso. Trump ha recordado que las reuniones con los servicios de inteligencia son clasificadas aunque ha admitido que Rusia está detrás de los hackeos. Sobre las últimas informaciones publicadas en las últimas horas por BuzzFeed, ha asegurado que son falsas y fruto de un ataque de "gente enferma".

Russia just said the unverified report paid for by political opponents is "A COMPLETE AND TOTAL FABRICATION, UTTER NONSENSE." Very unfair!